خلاف في الكونجرس الأمريكي بشأن دعم إسرائيل بعد الضربة الإيرانية

سارع زعماء الكونجرس الأمريكي من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى إدانة الضربات الانتقامية الإيرانية على إسرائيل، لكنهم ما زالوا على خلاف حول كيفية تمرير تمويل إضافي لإسرائيل في أعقاب الهجمات.

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، اليوم الأحد، إنه سيمضي قدمًا في التصويت على مساعدات إضافية لإسرائيل، لكنه لم يخض في تفاصيل حول خططه في الوقت الذي يمشي فيه على حافة السكين مع المحافظين بشأن احتمال إدراج التمويل لأوكرانيا.

واضاف “إن الجمهوريين في مجلس النواب والحزب الجمهوري يفهمون ضرورة الوقوف مع إسرائيل. سنحاول مرة أخرى هذا الأسبوع، ويتم الآن تجميع تفاصيل هذه الحزمة معًا.

وقال جونسون لماريا بارتيرومو من قناة فوكس نيوز في برنامج “صنداي مورنينج فيوتشرز”: “نحن ننظر إلى الخيارات وكل هذه القضايا التكميلية”.

لكن المحافظين المتشددين يحذرون جونسون من ربط التمويل الأوكراني بأي حزمة مساعدات لإسرائيل، مما يسلط الضوء على الضغوط المتنافسة على رئيس البرلمان بينما يدرس قرارات حاسمة بشأن المسار المقبل بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل.

وكتب النائب عن الحزب الجمهوري وارن ديفيدسون على وسائل التواصل الاجتماعي: “يجب أن يكون الكونجرس واضحًا: لا يوجد أي إجراء من جانب إيران أو إسرائيل يستحق التصويت على الوثيقة الشاملة لأوكرانيا التي يسعى مجلس الشيوخ إليها”.

وتأتي حملة الضغط من الجناح الأيمن لجونسون وسط دعوات من الحزبين - بما في ذلك من زعيم الحزب الجمهوري ميتش ماكونيل - لقبول الحزمة الخارجية التي أقرها مجلس الشيوخ والتي تتضمن أموالاً لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، بحجة أن هذه هي أسرع طريقة للحصول على المساعدات لإسرائيل.