سعر الريال السعودى في البنك المركزي اليوم الاثنين

ينشر موقع "صدى البلد" أسعار صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الاثنين 15 أبريل 2024 وفقا لآخر تحديث للبنوك العاملة في مصر، وتعد العملة السعودية أكثر العملات العربية طلبًا في البلاد خاصة في موسم الحج ومواسم العمرة.

أسعار صرف الريال السعودى اليوم الاثنين

سجلت أسعار صرف الريال السعودى خلال تعاملات اليوم الاثنين في البنوك كالتالي:

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي الكويتي نحو 12.73جنيه للشراء و12.76 جنيه للبيع.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تعاملات اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 12.72جنيه للشراء و12.74 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك المركزي المصري نحو 12.67جنيه للشراء و12.71 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في بنوك(مصر، الأهلى) نحو 12.67جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في بنوك(المصري لتنمية الصادرات، الأهلي المتحد، المصرف العربي الدولي، HSBC) نحو 12.66جنيه للشراء و12.69 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك كريدي اجريكول نحو 12.65جنيه للشراء و12.69 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك(الإسكندرية، الاستثمار العربي)نحو 12.65جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك ميد بنك نحو 12.63جنيه للشراء و12.71 جنيه للبيع.

بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك فيصل الإسلامي نحو 12.62جنيه للشراء و12.69 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم في بنك قناة السويس نحو 12.61جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك( البركة، التجاري الدولي CIB ) نحو 12.60جنيه للشراء و12.69 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإمارات دبي الوطني نحو 12.60جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك قطر الوطني نحو 12.55جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك التنمية الصناعية نحو 12.54جنيه للشراء و12.612.70 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية نحو 12.50جنيه للشراء و12.72 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك العربي الإفريقي نحو 12.35 جنيه للشراء و 12.72جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك أبوظبي التجاري نحو 12.35جنيه للشراء و12.70 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك العقاري المصري العربي نحو 12.34 جنيه للشراء و 12.69جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في المصرف المتحد نحو 12.25 جنيه للشراء و 12.69جنيه للبيع.

أفضل سعر لشراء الريال السعودي

سجل بنك الأهلي الكويتي أعلى سعر لشراء الريال السعودي اليوم الاثنين بنحو 12.73جنيه.