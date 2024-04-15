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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

رفقة زوجها.. ريهام أيمن تستعرض رشاقتها | شاهد

ريهام أيمن
ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، صورا جديدة لها رفقة زوجها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة أنيقة. 

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وظهرت ريهام أيمن، مرتدية فستانا بسيطا باللون الأبيض يكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ريهام أيمن في الماكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها، واختارت نظارة شمسية باللون الاسود لاكمال اللوك. 

كما اختارت ريهام أيمن، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور ريهام أيمن

 

ريهام ريهام ايمن صور ريهام ايمن

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