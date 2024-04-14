التصدي لـ42 حالة تعد خلال إجازة العيد في المنيا

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة المنيا جهودها فى إزالة التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وذكر بيان صادر عن المحافظة، اليوم الأحد، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تمكنت من رصد وتنفيذ إزالة فورية لـ 42 حالة تعد بالبناء المخالف على أراض زراعية وأملاك الدولة خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، منها 40 حالة تعد على أملاك الدولة والزراعة والبناء بدون ترخيص بقرى ( دمشير - طوخ الخيل - البرجاية - نزلة حسين – صفط الخمار - العبيد - بنى احمد الغربية ) وحالتى تعد بناء مخالف بدون ترخيص بحي غرب المدينة، وتم التعامل الفوري معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف للقضاء على البناء العشوائي.

وأضاف البيان أنه في مراكز ( بنى مزار – مطاى – سمالوط - العدوة )، تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 64 حالة تعد على الأرض الزراعية والبناء المخالف، حيث تم إزالة 43 حالة تعد في قرى ( الحسينية – صندفا – أبوجرج – بنى على – شلقام – الجندية - ساقولا ) بمركز بنى مزار وأحياء غرب وشرق وشمال وجنوب المدينة، وتم إيقاف تحويل شقة سكنية لمحلات تجارية بدون ترخيص بالمدينة، وتمت الإزالة الفورية للحالات واتخاذ الإجراءات القانونية مع التحفظ على أدوات البناء، وفى مركز مطاى تم تنفيذ إزالة 4 حالات تعد بأحياء ( غرب – شرق – شمال ) المدينة وتمت الإزالة الفورية في المهد.

وواصلت الوحدة المحلية لمركز سمالوط متابعة ورصد التعديات حيث تم رصد وإزالة 17 حالة تعد على الأراضي الزراعية أوأملاك الدولة وبناء بدون ترخيص بقرى ( الطيبة - شوشة – منقطين – جبل الطير) وأحياء غرب وشمال ووسط وجنوب المدينة، وفى العدوة تم إزالة 3 حالات تعد فى المهد خارج الحيز العمرانى بقرية صفانية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأضاف البيان أنه فى مراكز ( ديرمواس – ملوى - أبوقرقاص) تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 28 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بدون ترخيص خلال إجازة العيد، منها 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرية بنى حرام، وتمت الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، و17 حالة إزالة فورية لتعديات على أرض خارج الحيز العمرانى وبناء مخالف بدون ترخيص بمركز ملوى في قرى (إبشادات وأبو قلتة ) وأحياء شرق وجنوب المدينة وتمت الإزالة الفورية والتحفظ على الأدوات المستخدمة فى البناء واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، وفى مركز أبوقرقاص تم إزالة 6 حالات تعد لبناء مخالف على أرض زراعية بقرى ( اتليدم – بنى عبيد ) وتم التحفظ على المواد والأدوات المستخدمة في البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.