أحمد موسى ينفعل على الهواء.. الخارجية تكشف موقف مصر من الأزمة الإيرانية الإسرائيلية.. وبشرى سارة بشأن أسعار الخضراوات والفاكهة| توك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



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جوتيريش: الشرق الأوسط على حافة الهاوية.. والوقت المناسب لنزع فتيل الأزمة

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، صرح بأن الشرق الأوسط على حافة الهاوية، والناس في المنطقة يواجهون خطرا حقيقيا لصراع شامل مدمر، و الآن هو الوقت المناسب لنزع فتيل الأزمة وخفض التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.



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أحمد موسى ينفعل على الهواء: إيران ضيعت القضية الفلسطينية |فيديو

انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء بسبب العملية العسكرية التي قامت بها إيران ضد إسرائيل.

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أستاذ علوم سياسية: نتنياهو الرابح الأكبر من الهجوم الإيراني.. وطهران مخترقة أمنيا

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة القاهرة، أن الهجوم الإيراني على إسرائيل والذي حدث بالأمس ليس مسرحيًا، وكان هناك مؤشرات لهذه الهجمة الإيرانية وإيران دولة مخترقة امنيًا واستخبارتيًا، معقبًا: "الضربة مش بتكون من يوم وليلة ولكن هناك استعداد ومحططات إطلاق واستعدادات أخرى".

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مجدي يوسف عن العملية الإيرانية ضد إسرائيل: أضاعت حق شهداء فلسطين.. فيديو

تحدث مجدي يوسف، مراسل صدى البلد في الاتحاد الأوروبي، عن تداعيات العملية العسكرية الإيرانية على إسرائيل.

وقال مجدي يوسف، مراسل صدى البلد في الاتحاد الأوروبي، مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد،: دول الاتحاد الأوروبي الآن أصبحت أكبر داعم لإسرائيل بعد الهجمة الإيرانية.

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أسامة كمال يفجر مفاجأة عن شائعة إغلاق المجال الجوي لمصر

أكد الإعلامي أسامة كمال، أن الدولة المصرية لم تغلق المجال الجوي لها كما يقول البعض، مشددًا على أنه لم يصدر أي قرار بغلق المجال الجوي على الإطلاق.



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المخاوف موجودة.. متحدث الخارجية يكشف موقف مصر من الأزمة الإيرانية الإسرائيلية

أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن مصر لها تطلعات في عملية التهدئة وعدم التصعيد واحتواء أسباب التوتر بين إيران وإسرائيل.



أحمد موسى يفجر مفاجأة عن اتفاق خطير بين إيران وإسرائيل|فيديو

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن الهجوم الإيراني ضد إسرائيل، موضحا أن إيران وإسرائيل أعدتا غرفة عمليات مشتركة للعملية العسكرية.

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رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الأسعار.. فيديو

زف حاتم النجيب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، بشرى سارة للمواطنين بشأن الأسعار.

وقال حاتم النجيب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن هناك انخفاضا تدريجيًا في أسعار جميع السلع بالأسواق المحلية خلال الفترة الحالية من بينهم أسعار الخضراوات والفاكهة.



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تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة شيرين سيف النصر| فيديو

أرجع خالد محيي الدين، مدير أعمال الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر، سبب وفاة الفنان شيرين سيف النصر، إلى إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية، موضحا "مكنتش تعبانة خالص، وضغطها كان واطي بقالها فترة، وكانت واخدة على كده".