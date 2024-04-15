عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى ينفعل على الهواء.. الخارجية تكشف موقف مصر من الأزمة الإيرانية الإسرائيلية.. وبشرى سارة بشأن أسعار الخضراوات والفاكهة| توك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية، العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:


‏ 
جوتيريش: الشرق الأوسط على حافة الهاوية.. والوقت المناسب لنزع فتيل الأزمة
أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، صرح بأن الشرق الأوسط على حافة الهاوية، والناس في المنطقة يواجهون خطرا حقيقيا لصراع شامل مدمر، و الآن هو الوقت المناسب لنزع فتيل الأزمة وخفض التصعيد وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.


‏ 
أحمد موسى ينفعل على الهواء: إيران ضيعت القضية الفلسطينية |فيديو
انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء بسبب العملية العسكرية التي قامت بها إيران ضد إسرائيل.

 

‏ 
أستاذ علوم سياسية: نتنياهو الرابح الأكبر من الهجوم الإيراني.. وطهران مخترقة أمنيا
أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة القاهرة، أن الهجوم الإيراني على إسرائيل والذي حدث بالأمس ليس مسرحيًا، وكان هناك مؤشرات لهذه الهجمة الإيرانية وإيران دولة مخترقة امنيًا واستخبارتيًا، معقبًا: "الضربة مش بتكون من يوم وليلة ولكن هناك استعداد ومحططات إطلاق واستعدادات أخرى".

 

‏ 
مجدي يوسف عن العملية الإيرانية ضد إسرائيل: أضاعت حق شهداء فلسطين.. فيديو
تحدث مجدي يوسف، مراسل صدى البلد في الاتحاد الأوروبي، عن تداعيات العملية العسكرية الإيرانية على إسرائيل.

وقال مجدي يوسف، مراسل صدى البلد في الاتحاد الأوروبي،  مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد،: دول الاتحاد الأوروبي الآن أصبحت أكبر داعم لإسرائيل بعد الهجمة الإيرانية.

 

‏ 
أسامة كمال يفجر مفاجأة عن شائعة إغلاق المجال الجوي لمصر
أكد الإعلامي أسامة كمال، أن الدولة المصرية لم تغلق المجال الجوي لها كما يقول البعض، مشددًا على أنه لم يصدر أي قرار بغلق المجال الجوي على الإطلاق.

 


‏ 
المخاوف موجودة.. متحدث الخارجية يكشف موقف مصر من الأزمة الإيرانية الإسرائيلية
أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن مصر لها تطلعات في عملية التهدئة وعدم التصعيد واحتواء أسباب التوتر بين إيران وإسرائيل. 

 


أحمد موسى يفجر مفاجأة عن اتفاق خطير بين إيران وإسرائيل|فيديو
تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن الهجوم الإيراني ضد إسرائيل، موضحا أن إيران وإسرائيل أعدتا غرفة عمليات مشتركة للعملية العسكرية.

 

‏ 
رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الأسعار.. فيديو
زف حاتم النجيب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، بشرى سارة للمواطنين بشأن الأسعار.
وقال حاتم النجيب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن هناك انخفاضا تدريجيًا في أسعار جميع السلع بالأسواق المحلية خلال الفترة الحالية من بينهم أسعار الخضراوات والفاكهة.

 



تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنانة شيرين سيف النصر| فيديو
أرجع خالد محيي الدين، مدير أعمال الفنانة الراحلة شيرين سيف النصر،  سبب وفاة الفنان شيرين سيف النصر، إلى إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية، موضحا "مكنتش تعبانة خالص، وضغطها كان واطي بقالها فترة، وكانت واخدة على كده".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الكهرباء مش هتقطع|بشرى سارة لسكان هذه المناطق مع عودة جدول تخفيف الأحمال

400 جنيه في يوم|تراجع غير متوقع بأسعار الذهب بعد قفزة كبيرة..وعيار21 مفاجأة

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

هل ستقطع الكهرباء في منطقتك؟.. 4 محافظات مستثناة من تخفيف الأحمال

فستان قصير.. آيتن عامر تشعل السوشيال ميديا | شاهد

الدعاء المعجزة.. مجرب وفعال ردده وسترى العجب في حياتك

النقل تستعد لافتتاح أحدث وأكبر محطة قطارات في مصر خلال الأيام المقبلة

أحمد حسن يزف بشري سارة لجماهير الأهلي بشأن محمد الشناوي وإمام عاشور

ترشيحاتنا

بعد الهجوم الإيراني.. فرنسا تشدد الإجراءات الأمنية في المعابد والمدارس اليهودية

توفيق السيد: لا بد من ابتعاد نور الدين عن "الشو" بمباراة القمة

اليابان تؤجل زيارة مهمة إلى البحرين بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل

إيران.. استئناف الرحلات الجوية في مطاري الخميني ومهر آباد

هل يحتاج تطبيق الحد الأدنى للأجور لقانون ملزم.. مجدي البدوي يوضح

ارتفاع كبير في أسعار الذهب بالأسواق العالمية |تعرف على ثمن الأوقية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقاء القمة 127|موعد وتوقيت مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع للفريقين

رفقة زوجها.. ريهام أيمن تستعرض رشاقتها | شاهد

إطلالة جريئة.. جوري بكر تبهر جمهورها في أحدث ظهور

وصفة بسيطة.. طريقة تحضير المارينج بالخطوات

فيديو

بعد 9 سنوات .. فجر السعيد تنهي خلافا بين مي العيدان وهيا الشعيبي

انتهى قبل وصول المسيرات.. القصة الكاملة لهجوم إيران على إسرائيل

توصيل المعاش وتخفيضات عديدة.. مزايا مشروع قانون كبار السن بأمر السيسي

من يحسم القمة 127 .. الأهلي يتفوق على الزمالك بـ«الأرقام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ