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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مجدي يوسف عن العملية الإيرانية ضد إسرائيل: أضاعت حق شهداء فلسطين.. فيديو

شهداء فلسطين
شهداء فلسطين

تحدث مجدي يوسف، مراسل صدى البلد في الاتحاد الأوروبي، عن تداعيات العملية العسكرية الإيرانية على إسرائيل.

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وقال مجدي يوسف، مراسل صدى البلد في الاتحاد الأوروبي،  مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد،: دول الاتحاد الأوروبي الآن أصبحت أكبر داعم لإسرائيل بعد الهجمة الإيرانية.

وأضاف: كل ما حصل عليه الشعب الفلسطيني من دعم أوروبي وصل لاقتراب الاعتراف بالدولة الفلسطينية ضاع هباء بعد ما حدث أمس؟، حتى وإن لم يكن هناك خسائر.

وتابع مجدي يوسف: كان متبقي أسبوع فقط على اعتراف أوروبا بالدولة الفلسطينية خلال الاجتماع المزمع له الخميس المقبل، لكن بعد عملية إيران سيتحول الدعم من فلسطين لنتنياهو وإسرائيل؛ بسبب الضغوطات الدولية على الحكومات الأوروبية.

وأشار: لا توجد توقعات أوروبية من رد إسرائيل على ما قامت به إيران، والمستفيد الأول هو نتنياهو والخاسر الأكبر هو الشعب الفلسطيني والشهداء اللذين أيقظوا الضمير الدولي، معقبا: إيران أضاعت حق شهداء فلسطين وأصبح هناك دعما كبيرا لنتنياهو أكثر من دعمهم قبيل عملية 7 أكتوبر.
 

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