كيف يكون شكلها؟.. اكتشاف غريب لظاهرة عطس النجوم

اكتشف الباحثون باستخدام تلسكوب (ألما) الراديوي في تشيلي، أن النجوم الصغيرة تطرد أعمدة من الغبار والغاز والطاقة، في ظاهرة شبهوها بـ"العطس"، من أقراصها النجمية الأولية، وتطلق هذه العطسات تدفقا مغناطيسيا، وهي عملية حيوية لتكوين النجوم.

ولاحظ الباحثون نجوما صغيرة داخل الحضانة النجمية (MC 27)، ووجدوا أن هذه النجوم الشابة تنبعث منها أعمدة من الغبار والغاز والطاقة الكهرومغناطيسية من الأقراص النجمية الخاصة بهم، وتلعب هذه الانبعاثات، التي تشبه "العطس"، دورا حاسما في إطلاق التدفق المغناطيسي من الأقراص.

ويتشكل قرص نجمي أولي حول قلب النجم الشاب أثناء تكوين النجوم، وتعتبر هذه الأقراص مستودعات مهمة للمواد التي قد تتشكل منها الكواكب في النهاية.

وحدد الباحثون ظاهرة تسمى "عدم استقرار التبادل"، حيث تتفاعل حالات عدم الاستقرار في المجال المغناطيسي مع التغيرات في كثافة الغاز داخل القرص النجمي، يؤدي هذا التفاعل إلى طرد التدفق المغناطيسي والمواد الأخرى في هياكل تشبه المسامير تمتد من القرص، وقد لوحظ أن هذه المسامير تمتد عدة وحدات فلكية بعيدا عن القرص.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.