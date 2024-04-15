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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل تجوز صلاة الضحى بعد شروق الشمس مباشرة أم الأفضل قبل الظهر

صدى البلد

قال العلماء أن صلاة الضحى يدخل وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح، إلى وقوف الشمس قبل الزوال، والأفضل صلاتها بعد اشتداد الحرّ، وهذه صلاة الأوَّابين؛ لقول النبي ﷺ: صلاة الأوَّابين حين ترمض الفصال، أخرجه مسلم في "صحيحه".

والفصال: أولاد الإبل.
ومعنى ترمض: تشتد عليها الرَّمضاء، وهي حرارة الشمس.
وأضاف العلماء أن مَن صلاها في أول الوقت بعد ارتفاع الشمس قدر رمح فلا بأس، ومَن صلاها بعد اشتداد الشمس قبل دخول صلاة الظهر فلا بأس؛ لأن الأمر في هذا موسع فيه بحمد الله.

المهم المحافظة والعناية بها، فإن كان الإنسان ينشغل عنها في آخر الوقت ويخشى ألا يُصليها بادر بها في أول الوقت حتى يُدرك فضلها، وقد أوصى النبي ﷺ أبا هريرة وأبا الدَّرداء بصلاة الضحى، وقال عليه الصلاة والسلام: يُصبح على كل سُلَامَى من أحدكم صدقة، فكل تسبيحةٍ صدقة، وكل تحميدةٍ صدقة، وكل تهليلةٍ صدقة، وكل تكبيرةٍ صدقة، وأمرٌ بالمعروف صدقة، ونهيٌ عن المنكر صدقة، ويُجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.  أخرَّجه الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي ذر رضي الله عنه.

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وهذا يدل على فضل هاتين الركعتين، وأن لهما شأنًا عظيمًا.
وإذا صلى أربعًا أو ستًّا أو ثمانيًا أو أكثر فلا بأس، ولكن أقل ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. 

وقت صلاتي الضحى والشروق 

قال الفقهاء  أن لكل منهما وقت يختلف عن الأخرى، صلاة الضحى تجوز بعد الشروق في أي وقت إلى ما قبل أذان الظهر ب 10 دقائق، وقد بين النبي -صلى الله عليه وسلم - وقتها ، حيث قال "صلاة الأوابين حين ترمض الفصال" وعدد ركعاتها أقله اثنتين وأقصاه ثمان، بينما الشروق وسبب تسميتها كذلك أنها تصلى وقت طلوع الشمس أي عندما تكون على قدر رمح في السماء وحتى انتهاء الوقت الذي نهي عنه الصلاة فيه، وهي ركعتان، وإن حدث فانتقض وضوء المصلي فيها فإنه يذهب ويتوضأ ويصلي كما لو أنه لم ينتقض؛ لأن هذا أمر خارج عن إرادته والله تعالى جعل هذا الدين ميسرا بعيدا عن العسر والتعقيد.

هل صلاة الشروق تكفي عن صلاة الضحى
 ، ورد أن صلاة الشروق هي نفسها صلاة الضحى، ولكنها تسمى صلاة الشروق إن صليت بعد شروق الشمس وارتفاعها قدر رمح، وتسمى بصلاة الضحى إن كانت بعد ذلك الوقت، وتسمى أيضا: صلاة الأوابين هي صلاة تؤدى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، وقيل بعد مضي ربع النهار، وصلاة الشروق أحد أنواع صلاة النفل وحكمها أنها سنة مؤكدة عند الجمهور، خلافا للقول بأنها مندوبه في مذهب أبي حنيفة، وأقلها ركعتان، وأوسطها أربع ركعات، وأفضلها ثمان ركعات، وأكثرها اثنتى عشرة ركعة.

صلاة الضحى صلاة الشروق هل صلاة الشروق تكفي عن صلاة الضحى وقت صلاتي الضحى والشروق

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