قريبا جدا.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن موعد الرد على الضربة الإيرانية

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي بيتر ليرنر، اليوم الإثنين، إن الجيش الإسرائيلي قدم مجموعة من خيارات العسكرية للحكومة الإسرائيلية للرد على الهجوم الإيراني.

وقال ليرنر في تصريحات لشبكة ABC الأمريكية، إن المسؤولين العسكريين الإسرائيليين قدموا "مجموعة واسعة من الخيارات" للرد على الهجوم الصاروخي الإيراني.

وأضاف أنه يمكن أن يكون رد الجيش الإسرائيلي هو "ضربة لـ إيران أو عدم ضربها"، مشيرا إلى أن هناك "الكثير من السيناريوهات المختلفة بين هذين السيناريوهين".

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الحكومة الإسرائيلية "ستقرر الخطوات المقبلة" خلال اليوم الاثنين أو خلال الأيام المقبلة.

وعندما سؤاله عن اعتراض الهجوم الصاروخي الإيراني الكبير بأقل قدر من الضرر، قال ليرنر: "لمجرد نجاحنا في الاعتراض، لا ينبغي لنا أن نقلل من ما فعلته إيران".

واضاف ليرنر: "لا يمكننا أن نأخذ ذلك باستخفاف".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، أن الاحتلال الإسرائيلي من الممكن أن يرد على الهجوم الإيراني اليوم الاثنين.