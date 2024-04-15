محادثات عاجلة بين وزراء خارجية أمريكا وبريطانيا وألمانيا بشأن الهجوم الإيراني |تفاصيل

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قام بإجراء مكالمة هاتفية مع كلا من وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها عبر موقعها الرسمي، إن بلينكن تحدث مع نظيرية البريطنية والألمانية بشأن الهجوم الصارخ وغير المسبوق الذي شنته إيران ووكلاؤها يوم أمس على إسرائيل.

ووفقا لبيان الخارجية الأمريكية، فقد اتفق الوزراء على إدانة هذه الهجمات بأشد العبارات الممكنة ومنع المزيد من التصعيد في المنطقة.

وأكد بلينكن، خلال الاتصال، التزام الولايات المتحدة الأمريكية الصارم الذي لا لبس فيه بأمن إسرائيل، مشددًا على أنها ستظل يقظيه في مواجهة جميع التهديدات، ولن تتردد في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية شعبها.