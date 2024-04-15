بعد الهجوم الإيراني.. مجلس النواب الأمريكي: سنحاول تمرير حزمة مساعدات إلى إسرائيل

قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، إنه سيحاول تمرير حزمة مساعدات جديدة إلى الاحتلال الإسرائيلي هذا الأسبوع.

وقال رئيس مجلس النواب الأمريكي، في تصريحات لشبكة فوكس نيوز، إنه سيهدف إلى تقديم مشروع قانون للمساعدة إسرائيل هذا الأسبوع، بعد الهجوم الذي شنته إيران أمس.

وأوضح جونسون، أن أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب والأمريكي والحزب الجمهوري يدركون ضرورة الوقوف إلى جانب إسرائيل.

وأضاف: "سنحاول مرة أخرى هذا الأسبوع تمرير مشروع القانون لمساعدة إسرائيل، ويتم الآن تجميع تفاصيل هذه حزمة المساعدات معًا".

ويأتي ذلك بعد أن أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن مكالمات هاتفية، أمس الأحد، مع زعماء الكونجرس بما في ذلك زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، ورئيس مجلس النواب مايك جونسون، وزعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز، لمناقشة الوضع المستمر في الشرق الأوسط.

وجاء الاجتماع في الوقت الذي لا يزال فيه المشرعون منقسمين حول كيفية تمرير تمويل إضافي لإسرائيل في أعقاب الضربات الإيرانية غير المسبوقة ضد إسرائيل يوم السبت.