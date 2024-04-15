برلمانية في سؤال : إلى متى ستستمر ظاهرة انقطاع الكهرباء؟

تقدمت النائبة إيرين سعيد ، عضو مجلس النواب بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس مجلس النواب موجها لكل من رئيس مجلس الوزراء و وزير الكهرباء بشأن سياسات و خطط وزارة الكهرباء و الطاقة للحد من ظاهرة قطع الكهرباء عن جمهورية مصر العربية، يأتي ذلك عملاً بحكم المادة (129) من الدستور ، و المادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس.

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وأوضحت “ سعيد ” أنه في ظل توجه الدولة المصرية إلي رقمنة كافة الخدمات الهامة و الحيوية و التي تحتاج للكهرباء بشكل متواصل، ولاسيما في ظل اهتمام الدولة برفع الخصائص السكانية للمواطن المصري، و نحن علي أعتاب فصل الصيف و فترات حرارة مرتفعة مصحوبة بأيام امتحانات نهاية العام الدراسي.



ما هي الخطط التي تلجأ إليها وزارة الكهرباء للحد من ظاهرة انقطاع الكهرباء ؟ و هل سيصبح انقطاع الكهرباء أمراً مستمراً أم هناك خطة للحد من هذه الظاهرة ؟