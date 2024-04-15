عائلتي الثانية.. دينا الشربيني تتحدث عن كواليس فيلمها الجديد شقو

أكدت الفنانة دينا الشربيني عن سعادتها البالغة بنجاح فيلمها الجديد شقو فى موسم عيد الفطر ، وتحقيقه المركز الأول فى إيرادات هذا الموسم.



وعن كواليس مشاركتها فى الفيلم أكدت دينا الشربيني أن أهم أسباب مشاركتها فى هذا العمل أن جميع أبطاله أصدقائها وتعتبرهم فى منزلة عائلتها الثانية سواء عمرو يوسف ومحمد ممدوح او أمينة خليل.



وعن تعاونها مع يسرا لأول مرة فى السينما أكدت دينا أن تواجد يسرا فى الفيلم أضاف له الكثير خاصة وأنها تجسد شخصية مختلفة تماما عن أى شخصية قدمتها من قبل.





وحصد فيلم شقو منذ طرحه بالسينمات في وقفة عيد الفطر 34 مليونًا و978 ألفًا و874 جنيهًا .

فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقي رومانسى كوميدى عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

الفيلم من بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وعباس أبو الحسن، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إخراج كريم السبكي، وتأليف وسام صبري.

ويجتمع الرباعى عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربينى من جديد في فيلم شقو بعد 6 سنوات من تقديمهم مسلسل "جراند أوتيل" الذي تم عرضه في شهر رمضان 2016، وحقق نجاحًا جماهيرياً وقت عرضه.