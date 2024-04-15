تحذير عاجل.. 4 أدوات منزلية تصيبك بكوارث صحية

حدد الخبراء أربعة أدوات منزلية شائعة يمكن أن تسبب مخاطر صحية محتملة إذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح.

ووفقا لموقع اكسبريس البريطاني، لقد سلطت هيئة رائدة في مجال منتجات الحمامات والمطبخ، الضوء على المخاطر التي غالبًا ما يتم التغاضي عنها والتي تشكلها العناصر اليومية في منازلنا.

ويمكن أن تكون عواقب تجاهل هذه المخاطر بعيدة المدى، حيث لا تؤثر على صحتنا المباشرة فحسب، بل قد تساهم أيضًا في مشاكل صحية طويلة المدى..

في حين أن بعض هذه العناصر لا غنى عنها، فإن النتائج قد تجعلك تعيد النظر في كيفية استخدام أجهزة معينة. قد تجد نفسك تكثف روتين التنظيف الخاص بك.

الهواتف

أصبحت الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الآن عنصرًا أساسيًا في المنازل الحديثة، حتى في مناطق مثل المطبخ والحمام، حيث يمكن أن تصبح وسيلة لنقل الجراثيم.

يمكن أن تؤوي هذه الأجهزة مجموعة متنوعة من مسببات الأمراض، بما في ذلك البكتيريا مثل الإشريكية القولونية والفيروسات مثل الأنفلونزا أو فيروس كورونا الجديد .

أوعية طهي غير لاصقة

لا يمكن إنكار راحة أواني الطهي غير اللاصقة، ولكن من الضروري أن تكون على دراية بمخاطرها الصحية المحتملة، عند ارتفاع درجة الحرارة أو الخدش، يمكن أن يبدأ الطلاء الكيميائي الذي يوفر السطح غير اللاصق في التحلل، مما قد يؤدي إلى إطلاق مواد سامة في الهواء والطعام.

هذا الطلاء، عادة ما يكون مصنوعًا من مادة البولي تترافلوروإيثيلين (PTFE)، يمكن أن ينبعث منه غازات ضارة عند تعرضه لدرجات حرارة عالية.

حاويات تخزين بلاستيكية

تعتبر الحاويات البلاستيكية عنصرًا أساسيًا في العديد من المطابخ لتخزين الطعام، ومع ذلك، يمكن لبعض المواد البلاستيكية أن تتسرب مواد كيميائية مثل ثنائي الفينول أ (BPA) والفثالات إلى الطعام، خاصة عند تسخينها.

المنظفات المضادة للبكتيريا

أثارت فعالية المنظفات المضادة للبكتيريا للاستخدام المنزلي اليومي جدلاً، حيث تشير الأبحاث إلى أنها لا تقدم أي فوائد كبيرة مقارنة بالصابون والماء التقليديين في درء الأمراض.

علاوة على ذلك، يمكن للمكونات النشطة في هذه المنظفات، مثل التريكلوسان والتريكلوكربان، أن تساهم في مقاومة المضادات الحيوية وقد تم ربطها بالعديد من المشكلات الصحية، بما في ذلك التهاب الجلد