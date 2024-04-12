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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

كوارث صحية.. الممنوعون من تناول الفسيخ والرنجة | من هم؟

الفسيخ والرنجة
الفسيخ والرنجة

يقبل الكثير من الأشخاص على وجبة الفسيخ والرنجة في أيام عيد الفطر المبارك، ولكن يجب على بعض الفئات الابتعاد عن تناولها نهائيًا حتى لا يصابون بكوارث صحية.

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الممنوعون من تناول الفسيخ والرنجة 

 1- مرضى الضغط العالى

تناول الفسيخ والرنجة والأملاح عموماً يسبب لهم زيادة نسبة الماء فى الجسم، مما يسبب زيادة ضغط الدم ، وظهور أعراض مثل مشاكل فى الرؤية، ألم فى الصدر، الش عور بالتعب، عدم انتظام ضربات القلب، صداع، صعوبة فى التنفس وغيرها من الأعراض المعروفة.

2- مرضى تقرحات المعدة

كما ان تناول الرنجة قد تسبب مضاعفات كبيرة  لأصحاب تقرحات المعدة، أو احتشاء فى عضلة القلب، وهبوط الدورة الدموية، وأصحاب الحساسية من الأسماك فجميعهم ممنوعون تماما من تناول الأسماك المملحة.ونحذر من تناول الفسيخ للأشخاص الذين يمثل لهم خطراً على صحتهم، وهم الأطفال دون الثالثة، والحوامل والمرضعات، ومرضى القلب والكبد والكلى وقرحة المعدة.

3- مرضى فشل عضلة القلب

يسبب تناول الأملاح زيادة نسبة الماء فى الجسم، مما يسبب زيادة العبء على القلب.

4- مرضى تليف الكبد

 من ضمن قائمة الممنوعين من تناول الأملاح، لأن ذلك يسبب فشل الكبد والدخول فى غيبوبة كبدية.

الفسيخ والرنجة الفطر المبارك الضغط العالي الحوامل والمرضعات الأسماك المملحة انتظام ضربات القلب هبوط الدورة الدموية

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