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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

فوائد لن تتوقعها .. ماذا يحدث بالجسم عند تناول البسكويت في الإفطار ؟

بسكويت العيد
بسكويت العيد

يقبل الكثير من الأشخاص على تناول البسكويت في وجبة إفطار اول ايام عيد الفطر المبارك، ولكن عند تناول البسكويت عليك الاهتمام به أكثر والتعرف على بعض النصائح، فمثلاً حاول اختيار البسكويت قليل الدسم وقليل السكر والسعرات الحرارية، وتناوله مع الحليب والعصير والماء العادي.

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فوائد البسكويت

يمكنك التعرف على فوائد تناول البسكويت خلال السطور التالية..

1. السكر الموجود في البسكويت قادر على منح الجسم الطاقة التي يحتاجها، البسكويت غني أيضًا بالمعادن، والتي يمكن أن يكون لها تأثير تنظيمي على جهاز المناعة.

2. تعتبر الكربوهيدرات الموجودة في البسكويت من العناصر الغذائية المهمة أيضًا، حيث توفر الطاقة وتنظم عملية التمثيل الغذائي للدهون وتجديد الألياف الغذائية التي يحتاجها الجسم.

3. البسكويت غني بالنحاس وهو عنصر غذائي لا غنى عنه للجسم وله تأثير كبير على جهاز المناعة والجهاز العصبي المركزي.

4 . بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول البسكويت يمكن أن يقلل أيضًا من العبء الواقع على المعدة والأمعاء، ويساعد على الهضم، مثل بسكويت الصودا قلوي، ويمكنه تحييد حمض المعدة، وتقوية الطحال والمعدة، ولن تظهر حرقة المعدة، ويمكن تناول بعض بسكويت الصودا في المعدة السيئة. 

5 . بسكويت الإفطار يمكن أن يلبي احتياجات الطاقة في الصباح، مع الحليب هو مزيج إفطار صحي مثالي، من الفطائر والفطائر وغيرها من الأطعمة.

البسكويت عيد الفطر المبارك عملية التمثيل الغذائي الجهاز العصبي المركزي الجهاز العصبي

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