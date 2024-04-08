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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

تحذير .. ضربات القلب السريعة تشير إلى إصابتك بهذا المرض

القلب
القلب

وجدت الأبحاث أن التغيير الطفيف في الطريقة التي ينبض بها قلبك، وتكون أكثر شيوعًا في الصباح، يمكن أن يكون علامة على شيء أكثر إثارة للقلق.

وفي المملكة المتحدة، تعد أمراض القلب والأوعية الدموية واحدة من أكثر أسباب الوفاة، حيث تمثل حوالي ربع الوفيات كل عام. 

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ووفقا لمؤسسة القلب البريطانية (BHF)، فإن حوالي 7.6 مليون شخص في المملكة المتحدة يعيشون حاليا مع أمراض القلب والأوعية الدموية، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد، وإذا لم يتم اكتشافها وعلاجها مبكرًا، يمكن أن تكون أمراض القلب والأوعية الدموية قاتلة.

ونوهت المؤسسة بأن بعض العلامات المعروفة لمشكلة في القلب تشمل ألم في الصدر وضيق في التنفس، لكن بحثًا جديدًا كشف عن علامة تحذيرية تفسر احتمال ظهور أحد الأعراض في الصباح الباكر.

وأوضحت دراسة نشرت في مجلة Circulation Research أن عدم انتظام ضربات القلب يكون أكثر شيوعا بعد الاستيقاظ مباشرة.

وأفادت بأن عدم انتظام ضربات القلب، وهو ما يعني عادة أن قلبك ينبض بسرعة كبيرة، أو بطيء جدًا، أو بشكل غير منتظم، ويمكن أن يكون سبب عدم انتظام ضربات القلب حالة خطيرة كامنة مثل أمراض القلب التاجية أو قصور القلب أو اعتلال عضلة القلب أو حتى نوبة قلبية.

القلب اعتلال عضلة القلب السكتات الدماغية القلب والأوعية الدموية ضربات القلب السريعة ضربات القلب

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