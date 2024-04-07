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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

جمبسوت جولد.. هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

شاركت الفنانة هيفاء وهبي صور جديدة مع متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت هيفاء وهبي بإطلالة لافتة، مرتدية جمبسوت ضيق باللون الجولد، على احدث صيحات الموضه مع وضع الحزام الحديدي على منطقة الخصر، حيث ظهرت بإطلالة محتشمة أنيقة.

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ونسقت هيفاء وهبي مع إطلالتها حذاء باللون النبيتي ذا كعب عال يبرز أناقتها، مع حقيبة صغيرة الحجم تخطف الأنظار.

واعتمدت هيفاء وهبي على اللمسات الجمالية الناعمة، حيث وضعت الألوان الترابية فاختارت اللون البني في الشفاه مع البلاشر المميز على الوجنتين.

كما تركت خصلات شعرها البني منسدلا بطريقة عفوية جذابة أعلى الكتف، واستكملت إطلالتها بارتداء المجوهرات الثمينة التي تبرز أناقتها.

هيفاء وهبي 
هيفاء وهبي أحذية هيفاء وهبي أبنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صور هيفاء وهبي

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