اختفاء باربي العراق يثير ضجة على السوشيال ميديا.. إيه الحكاية؟

تصدرت البلوجر العراقية داليا نعيم الشهيرة بإسم باربي العراق مؤشرات البحث جوجل وصفحات التواصل الاجتماعي بعد اختفاؤها في ظروف غامضة.

وتداول رواد السوشيال ميديا فيديو يوثق لحظة اختطاف البلوجر داليا نعيم الشهيرة بإسم باربي العراق من منطقة المنصور ببغداد في سيارة سوداء كبيرة.

ولكن بعد ساعات تمكنت باربي العراق من الهرب وذهبت بعيدا للابلاغ عن الحادث، قائلة « أنا اتخطفت على يد 3 أشخاص ملثمين من منطقة المنصور في سيارة سوداء، وبعد كده نقلوني لسيارة أخرى وتمكنت الهرب منهم».

وبعد التقرير الطبي التي خضعت له باربي العراق للاطمئنان على صحتها، أفادت أنها أصيبت ببعض الكدمات في الوجه وكدمات بسيطة في الجسم.