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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

قبل ما تاكل.. خبير يفجر مفاجأة عن السعرات الحرارية لـ الكعك

الكحك
الكحك

مع حلول عيد الفطر المبارك يحرص الكثير من الأشخاص على تناول حلويات العيد التي تتكون من الكعك و البسكويت و البتيفور و غيرها من الحلويات الشهية التي تميز عيد الفطر عن الأعياد الأخرى.

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كشف محمد عبده، خبير التغذية العلاجية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عن السعرات الحرارية للكحك و حلويات العيد ، فيما يلي...

كحك سادة صغير تحتوي القطعة الواحدة على   130 سعر حراري
كحك بالمكسرات تحتوي القطعة الواحدة على  220 سعرا حراري
كحك بالتمر تحتوي القطعة على  240 سعرا حراري
قطعة البسكوت الواحدة  80 سعرا حراري
البيتي فور قطعة واحدة تحتوي على  100 سعر حراري 
 

وأضاف خبير التغذية العلاجية، أن القطعة الواحدة من الكحك تحتوي على  نشويات من ٢٠ ل ٤٠ جرام، مما يعني أن تناول 10 قطع من الكحك متوسط ٣٠٠ جرام نشويات وهذه كيمة كبيرة للغاية لا ينصح بها.

العيد حلويات العيد الكحك البسكويت كحك سادة

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