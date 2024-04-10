قبل ما تاكل.. خبير يفجر مفاجأة عن السعرات الحرارية لـ الكعك

مع حلول عيد الفطر المبارك يحرص الكثير من الأشخاص على تناول حلويات العيد التي تتكون من الكعك و البسكويت و البتيفور و غيرها من الحلويات الشهية التي تميز عيد الفطر عن الأعياد الأخرى.



كشف محمد عبده، خبير التغذية العلاجية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، عن السعرات الحرارية للكحك و حلويات العيد ، فيما يلي...

كحك سادة صغير تحتوي القطعة الواحدة على 130 سعر حراري

كحك بالمكسرات تحتوي القطعة الواحدة على 220 سعرا حراري

كحك بالتمر تحتوي القطعة على 240 سعرا حراري

قطعة البسكوت الواحدة 80 سعرا حراري

البيتي فور قطعة واحدة تحتوي على 100 سعر حراري



وأضاف خبير التغذية العلاجية، أن القطعة الواحدة من الكحك تحتوي على نشويات من ٢٠ ل ٤٠ جرام، مما يعني أن تناول 10 قطع من الكحك متوسط ٣٠٠ جرام نشويات وهذه كيمة كبيرة للغاية لا ينصح بها.