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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أحلى من المحلات .. طريقة عمل الغريبة في البيت

الغريبة
الغريبة

تقوم السيدات بتجهيز منزلها لاستقبال عيد الفطر، ومن أهم مراسم العيد تجهيز الكحك والبسكويت والغريبة، وتخلى البعض عن شراءئها من المحلات وتحضيرها في المنزل بسهولة.

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مكونات الغريبة 

نصف كيلو دقيق

ربع كيلو سمن

٢ كوب الا ربع سكر بودر (جاهز ولا يصلح سكر مطحون فى البيت)

التزيين :

فستق

كريز

لوز

زبيب

طريقة عمل الغريبة في المنزل

نضع السكر البودره مع السمن المبرده بدون تسخين او قدح نضع السمن في التلاجه قبل استخدامها.

ويتم الخلط جيدا باليد .

يجب تجنب درجة الحرارة العالية فى المطبخ عند عمل الغريبة و نحافظ على العجينة في التلاجة قليلا قبل استخدامها.

ثم يتم التشكيل وتدخل الفرن في النصف على الشبكه على درجة حراره 150درجة من 12:15 دقيقه .

يتم التزيين ب الزبيب أو بالملبس المخصص للحلويات او بالقرنفل او بالفستق ( حسب رغبتك)

الغريبة البسكويت الزبيب الكحك والبسكويت طريقة عمل الغريبة مكونات الغريبة

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