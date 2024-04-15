التصعيد ليس في مصلحة أحد.. نداء عاجل من روسيا لجميع دول الشرق الأوسط

حث الكرملين، اليوم الاثنين، جميع دول الشرق الأوسط على ضبط النفس؛ مؤكدا أن المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط لن يكون في مصلحة أي طرف.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت روسيا إنها تشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط في أعقاب هجوم إيران بطائرات بدون طيار والصواريخ على إسرائيل مساء السبت؛ ودعت جميع البلدان في المنطقة إلى ضبط النفس.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن المزيد من التصعيد لن يكون في مصلحة أحد.

وأضاف أن "موسكو تعتقد أنه ينبغي تسوية جميع الخلافات بالوسائل الدبلوماسية".

وشنت إيران الهجوم ردا على ضربة إسرائيلية على مجمع سفارتها في سوريا في 1 أبريل أسفرت عن مقتل كبار قادة الحرس الثوري وأعقبت أشهر من الاشتباكات بين إسرائيل وحلفاء إيران الإقليميين، الناجمة عن الحرب في غزة.