من أهم نجمات مصر.. محمد إمام يشيد بموهبة دنيا ماهر

أشاد الفنان محمد عادل إمام بموهبة دنيا ماهر والتى شاركته فى بطولته مسلسله الأخير كوبرا والذي عرض فى موسم رمضان 2024.



ونشر إمام صورة تجمعه بدنيا ماهر على صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلق عليها قائلا: سماح الفنانة دنيا ماهر .. ادائها جميل و طبيعي في كل ادوارها .. سواءً كوميدي او دراما .. عيطت عياط في المسلسل يكفي ١٠ مسلسلات هتبقى من أهم نجمات مصر .





تفاصيل مسلسل كوبرا

"كوبرا" بطولة محمد إمام، مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغنى، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخى، دنيا ماهر، الحان المهدى، منة فضالى، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج أحمد شفيق وإنتاج شركة صدف، وتنفيذ المنتجة مها سليم .

تفاصيل الحلقة الاخيرة من كوبرا

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل كوبرا، هروب محمد إمام من السجن بعد الحكم عليه والقبض على جميع المتورطين في القضايا، وانتقامه من شيخون وشقيقه.

وبعد مرور شهر على حبسه تمكن كوبرا من الهرب من السجن، والتقى مي عز الدين التي شاركت في الحلقة الأخيرة كضيفة شرف.

واتضح أن كوبرا ومي عز الدين تربطهما قصة حب كبيرة وينصبان سويا في عمليات شهيرة وطرحت عليه العودة إلى اللعب معه، ما طرح تساؤلات حول تقديم موسم ثان من بطولتهما.