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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا تدمر طائرات مسيرة وصواريخ باليستية للحوثيين باليمن

علم أمريكا
علم أمريكا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الاثنين، أنها نجحت في تدمير عدد من المسيرات الجوية الهجومية والصواريخ الباليستية.

 

وقالت القيادة عبر حسابها على منصة “إكس”، “في يوم 13 أبريل وصباح يوم 14 أبريل، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية بدعم من المدمرات التابعة للقيادة الأوروبية الأمريكية، في تحديد وتدمير أكثر من 80 مركبة جوية غير مأهولة هجومية أحادية الاتجاه (OWA UAV) و6 صواريخ باليستية على الأقل مخصصة لضرب إسرائيل من إيران واليمن”.

 

وأضافت “يشمل ذلك تدمير صاروخ باليستي على منصة إطلاق بالاضافة الى 4 طائرات بدون طيار تم تدميرها جميعاً على الأرض في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن قبل إطلاقها”.

 

وأكدت أن استمرار سلوك إيران غير المسبوق المتهور يعرض الاستقرار الإقليمي وسلامة القوات الأمريكية وقوات التحالف للخطر.

 

ولفتت إلى أن القيادة المركزية الأمريكية تحافظ على وضع يسمح لها بدعم الدفاع الاسرائيلي ضد هذه الأعمال الخطيرة التي تقوم بها إيران، وستواصل العمل مع جميع شركائها الإقليميين لتعزيز الأمن الإقليمي.

القيادة المركزية الأمريكية المسيرات الصواريخ الباليستية

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