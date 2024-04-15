التضامن: 270 ألف حالة طلاق في 2023.. فيديو

قال أحمد عباس المنسق التنفيذي لمشروع مودة بوزارة التضامن، إن مشروع مودة برنامج أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكلف به بوزارة التضامن الاجتماعي، في يونيو 2018، في مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة.



وأضاف "أحمد عباس" خلال لقائه عبر فضائية "dmc"، قائلاً:" هذا التكليف صدر بعد المؤشرات التي أظهرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة المرتبطة بالأرتفاع في عدد حالات الطلاق، مؤكداً أنه في 2023 وصل عدد حالات الطلاق إلى 270 ألف حالة .



وتابع المنسق التنفيذي لمشروع مودة بوزارة التضامن، قائلاً:"هذا يعد رقماً كبيراً للغاية، تسبب في توجه القيادة السياسية بإعداد برنامج للحد من الطلاق في مصر"