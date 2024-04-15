أخبار التكنولوجيا|موبايل Oppo جديد للشباب برامات 12 جيجا وسعر رخيص.. هاتف Infinix الأفضل مبيعا بسعر 5199 جنيها

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

برامات 12 جيجا وسعر رخيص..موبايل Oppo جديد للشباب

رصد هاتف OPPO الذكي القادم من الفئة الأقل سعرًا على موقع متجر OPPO الرسمي الصيني.

وبينما لم تتوفر جميع التفاصيل بعد، فقد تم الكشف عن بعض المواصفات، وستبدأ طلبات الشراء المسبقة في 19 أبريل في الصين.

مش هتندم على شرائه.. تسريبات حول هاتف Razr Plus 2024

إذا كنت تبحثين عن هاتف قابل للطي بإمكانيات مميزة فلن تجدي أفضل من هاتف “ Razr Plus 2024 ” من شركة موتورلا ويعد الهاتف قابل للطي ومن المتوقع إطلاقه بشكل رسمي هذا الشهر من خلال مؤتمر صحفي تعقده شركة موتورولا ولقد تم رصد الهاتف في منصة Radio بالسوق الصيني وذلك بنموذج رقم “XT2453-2″، كما ظهر هاتف بنموذج رقم XT-2453-3 في الولايات المتحدة.

بإمكانات خارقة لن تجدها من قبل.. حاسب محمول AOKZOE A2 Ultra الجديد

هل تبحث عن حاسب محمول بإمكانيات خارقة يمكنك شراء حاسب AOKZOE A2 Ultra لأول مرة كمنافس لـ MSI Claw مع معالج “ Intel Core Ultra ” المتطور من مجموعة Intel Meteor Lake وهو ويزن حوالي 666 جرامًا.

الأسعار لسه بخير.. موبايل Infinix الأفضل مبيعا بسعر 5199 جنيها

تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر إبريل مع عروض عيد الفطر المبارك.

فشاهدنا عرضا رائعا على أحد المواقع الإلكترونية الشهيرة يبيع هاتف إنفينيكس Infinix Hot 30i بسعر 5199 جنيه .