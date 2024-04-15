عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا|موبايل Oppo جديد للشباب برامات 12 جيجا وسعر رخيص.. هاتف Infinix الأفضل مبيعا بسعر 5199 جنيها

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

برامات 12 جيجا وسعر رخيص..موبايل Oppo جديد للشباب

رصد هاتف OPPO الذكي القادم من الفئة الأقل سعرًا على موقع متجر OPPO الرسمي الصيني. 

وبينما لم تتوفر جميع التفاصيل بعد، فقد تم الكشف عن بعض المواصفات، وستبدأ طلبات الشراء المسبقة في 19 أبريل في الصين.

 

مش هتندم على شرائه.. تسريبات حول هاتف Razr Plus 2024

إذا كنت تبحثين عن هاتف قابل للطي بإمكانيات مميزة فلن تجدي أفضل من هاتف “ Razr Plus 2024 ” من شركة موتورلا ويعد الهاتف قابل للطي  ومن المتوقع إطلاقه بشكل رسمي هذا الشهر من خلال مؤتمر صحفي تعقده شركة موتورولا ولقد تم رصد الهاتف في منصة Radio بالسوق الصيني وذلك بنموذج رقم “XT2453-2″، كما ظهر هاتف بنموذج رقم XT-2453-3 في الولايات المتحدة.

بسعر معقول و بإمكانات جبارة .. تعرف على مواصفات هاتف “Poco C61 ”

بسعر اقتصادى .. سامسونج تخطط لإطلاق هاتف قابل للطي

بإمكانات خارقة لن تجدها من قبل.. حاسب محمول AOKZOE A2 Ultra الجديد

هل تبحث عن حاسب محمول  بإمكانيات خارقة  يمكنك شراء حاسب  AOKZOE A2 Ultra لأول مرة كمنافس لـ MSI Claw مع معالج “ Intel Core Ultra ” المتطور من مجموعة Intel Meteor Lake وهو ويزن حوالي 666 جرامًا.

 

الأسعار لسه بخير.. موبايل Infinix الأفضل مبيعا بسعر 5199 جنيها

تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر إبريل مع عروض عيد الفطر المبارك.

فشاهدنا عرضا رائعا على أحد المواقع الإلكترونية الشهيرة يبيع هاتف إنفينيكس Infinix Hot 30i بسعر 5199 جنيه .

هاتف “ Razr Plus 2024 ” متجر OPPO الهاتف قابل للطي حاسب AOKZOE A2 Ultra المواقع الإلكترونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو|خبير: سد النهضة أصبح بلا فائدة وإثيوبيا اضطرت لتفريغ المياه لهذا السبب

تشكيل الأهلي المتوقع اليوم أمام الزمالك.. مفاجأة في الدفاع وورقة رابحة هجوميا

بدءًا من اليوم .. لمدة ساعتين| جدول تخفيف أحمال الكهرباء بالقاهرة والمحافظات

400 جنيه في يوم|تراجع غير متوقع بأسعار الذهب بعد قفزة كبيرة..وعيار21 مفاجأة

عواصف رملية وترابية وحرارة 35.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بهذا الموعد

مفاجآت في تشكيل الأهلي أمام الزمالك

فستان مكشوف .. هدى الأتربي تثير ضجة بإطلالة جريئة

غرامة 50 ألف جنيه.. لحظة النطق بالسجن 15 عاما للسائق المتهم بقضية حبيبة الشماع

موضوعات متعلقة

بإمكانات خارقة لن تجدها من قبل.. حاسب محمول AOKZOE A2 Ultra الجديد

مش هتندم على شرائه.. تسريبات حول هاتف Razr Plus 2024

مش حتندم إنك اشترتها .. برخص التراب تسريبات عن سماعات Nothing Ear

أخبار التكنولوجيا| جهاز لوحي جديد من ريدمي وبمواصفات جبارة.. تعرف على أحدث هواتف أوبو Oppo A3 Pro

تيك توك يخطط لمنافسة Instagram بتطبيق جديد فما القصة؟

لأصحاب الميزانيات المحدودة.. جهاز لوحي جديد من ريدمي

إمكانيات جبارة.. شركة Realme تستعد لكشف النقاب عن سماعة Realme Buds T110

إمكانيات جبارة .. تسريبات جديدة حول ساعة Galaxy Watch 7 الذكية

ترشيحاتنا

الأهلي والزمالك.. انفراد يتسبب في إصابة طفيفة لزيزو بلقاء القمة

اللجنة العليا المنظمة لبطولة إفريقيا للطائرة تكرم 5 لاعبين من قدامى الأهلي

ذكرى ميلاد الشعراوي.. 11 محطة في مسيرة صاحب الخواطر وتفسير الآيات القرآنية

أقل من 900 ألف جنيه .. سيارات بالسوق المصري بدون زيادات

مهلة أخيرة.. قرار حكومي جديد بشأن الأجانب المقيمين في مصر| تفاصيل

4 فنانين ظهروا في برومو رامز جاب من الآخر ولم تذع حلقاتهم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ارتفاع أسعار السجائر.. ازاى توقف التدخين بسهولة

لمستخدمي آيفون.. تحديث مهم ينهي مشكلة الهواتف المعطلة |ما القصة

هاف ستوماك.. ساندي تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

فيديو

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

صاحبه جاله هبوط في الطائرة.. محمد رمضان يتصدر التريند بسبب ذلك الفيديو

بعد 9 سنوات .. فجر السعيد تنهي خلافا بين مي العيدان وهيا الشعيبي

انتهى قبل وصول المسيرات.. القصة الكاملة لهجوم إيران على إسرائيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ