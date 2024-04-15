بإمكانات خارقة لن تجدها من قبل.. حاسب محمول AOKZOE A2 Ultra الجديد

هل تبحث عن حاسب محمول بإمكانيات خارقة يمكنك شراء حاسب AOKZOE A2 Ultra لأول مرة كمنافس لـ MSI Claw مع معالج “ Intel Core Ultra ” المتطور من مجموعة Intel Meteor Lake وهو ويزن حوالي 666 جرامًا.

على الجانب الآخر لم يتم الأفصاح عن سعر الحاسب المحمول AOKZOE A2 Ultraحتى الآن. لكن قد تم الكشف عن جميع المواصفات الأساسية لجهاز الحاسب المحمول .

يأتي الحاسب المحمول AOKZOE A2 Ultra مزود بشاشة مقاس 7 بوصات وبدقة 1920 × 1200 بكسل ويمكن تجهيزه بما يصل إلى 64 جيجابايت من الذاكرة العشوائية LPPDR5X والتي تعمل بسرعة 7467 ميجاهرتز.

أما بالنسبة للتخزين، فيعد حاسب المحمول AOKZOE A2 Ultra مزود بفتحة PCIe 4.0 لـ SSD، وللحفاظ على برودة وحدة المعالجة المركزية، كما يحتوي على مروحة تبريد نشطة و بنظام Windows 11، ويحتوي على اتصال Bluetooth 5.4 و WiFi 7 للاتصال اللاسلكي المستقر