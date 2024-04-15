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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة: نوفر نقاط تجميع للقمح في جميع القرى المصرية| فيديو

القمح
القمح

قال الدكتور خالد جاد وكيل معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، إن حصاد القمح بدأ في معظم محافظات الجمهورية، ووزارة الزراعة تقدم كافة التسهيلات للمزارعين ، ومنها: الميكنة الألية الحديثة، و التي تقلل من الفاقد في محصول القمح.


وأضاف "خالد جاد" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "dmc"، أنه تم توفير 5 أصناف حديثة من القمح هذا العام ، معلقاً:" المزارعون راضون تماماً عن التقاوي". 


وتابع وكيل معهد المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة :أن وزارة الزراعة توفر نقاط تجميع للقمح في جميع القرى المصرية ، لتجميع القمح من المزارعين، مؤكداً أن هذا الموسم كان هائلا لنمو القمح". 

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