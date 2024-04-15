‎بكت على المسرح.. ماذا قالت يسرا أثناء تكريمها في لبنان أمس؟

دخلت الفنانة المصرية يسرا في نوبة بكاء شديدة اثناء تكريمها من إدارة مهرجان بيروت لسينما المرأة تقديرا لمشوارها الفني ودعمها لقضايا المرأة فى السينما المصرية والدراما.

عبرت يسرا فور صعودها على المسرح عن سعادتها البالغة بهذا التكريم، مؤكدة أنها كانت قلقة بشأن اضطرابات الأجواء بسبب ما يحدث فى فلسطين والهجمات الإيرانية وغلق بعض المجالات الجوية.

وأشارت إلى أنها بعد مشاهدة أهل لبنان وتعاملهم مع الأزمة تأكدت أنها اتخذت القرار الصح بالسفر إلى لبنان واستلام التكريم.

وأكملت يسرا أثناء وقوفها على المسرح باكية: “ أنا لو مكنتش جيت النهاردة كنت هندم جدا” وتقدمت بالشكر إلى إدارة المهرجان وكل من تسبب فى تكريمها خلال هذه الدورة.

ويعرض ليسرا حاليا فيلمها الجديد شقو والذى تقدم فيه شخصية الدكتورة، وهي شخصية مفاجئة لجمهورها حيث تظهر لأول مرة أمراة شريرة، تستغل عمرو يوسف وتايسون فى عمليات غير مشروعة.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي: