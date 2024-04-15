تحرير 21 محضرا تموينيا وإعدام 106 كيلو جرامات مواد غذائية فاسدة بدمياط

تابع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بدمياط، أعمال الحملة التى تم تنفيذها بالتعاون بين مديريتى التموين والتجارة الداخلية و الطب البيطري والإدارة الصحية والإدارة القومية لسلامة الغذاء والوحدات المحلية، على الأسواق بنطاق مدينتى السرو والروضة.

حيث أسفرت الحملات عن تحرير ٢١ محضرا لرصد مخالفات عدم الإعلان عن أسعار السلع و عدم الالتزام باشتراطات النظافة وأيضًا عدم وجود شهادات صحية ، وكذلك عدم وجود ترخيص وعدم وجود بطاقة ضريبة وعدم وجود سجل تجارى ، هذا إلى جانب إعدام ١٠٦ كيلو جرام من المواد الغذائية لتغير خواصها وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بإحكام الرقابة على الأسواق و المنشآت الغذائية ومتابعة أسعار السلع و جودتها والعمل على ضبط تلك المنظومة.