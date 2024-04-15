تعد المكرونة من الأكلات الشهية التى يحبها جميع الأعمار ويمكن تجهيزها بوصفات عديدة ومتنوعة وعادة مايضاف لها البروتين سواء النباتي أو الحيوانى لتعزيز قيمتها الغذائية.

نعرض طريقة عمل المكرونة بالعدس والصلصة الحمراء من خلال وصفة الشيف غادة جميل.



مقادير المكرونة بالعدس:

مكرونة

عدس منقوع

ملح

فلفل أسود

زيت زيتون

طماطم مفرومة

بصل

ثوم

كزبرة جافة

بهارات

طريقة عمل المكرونة بالعدس:

* في طاسة بها زيت على النار شوحي العدس مع البصل والثوم ثم ضيفي الطماطم وقلبيهم على النار.

* ضيفي المكرونة والبهارات والكزبرة وضيفيها على خليط العدس ثم تقدم.