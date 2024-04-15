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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل المكرونة بالعدس والصلصة الحمراء

طريقة عمل المكرونة
طريقة عمل المكرونة بالعدس والصلصة الحمراء

تعد المكرونة من الأكلات الشهية التى يحبها جميع الأعمار ويمكن تجهيزها بوصفات عديدة ومتنوعة وعادة مايضاف لها البروتين سواء النباتي أو الحيوانى لتعزيز قيمتها الغذائية.

نعرض طريقة عمل المكرونة بالعدس والصلصة الحمراء من خلال وصفة الشيف غادة جميل.

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مقادير المكرونة بالعدس:
مكرونة
عدس منقوع
ملح 

فلفل أسود
زيت زيتون
طماطم مفرومة
بصل 

ثوم
كزبرة جافة
بهارات

طريقة عمل المكرونة بالعدس:
* في طاسة بها زيت على النار شوحي العدس مع البصل والثوم ثم ضيفي الطماطم وقلبيهم على النار.
* ضيفي المكرونة والبهارات والكزبرة وضيفيها على خليط العدس  ثم تقدم. 

المكرونة طريقة عمل المكرونة مقادير المكرونة الشيف غادة جميل الاكلات الشهية

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