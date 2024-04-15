بوم .. تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على هدف عبد القادر

علق نجم الأهلي السابق ماهر همام علي هدف أحمد عبد القادر في لقاء القمة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب ماهر همام: بووووووووووووووم .. صاروخيه من عبدالقادر ⚽✊🏻💪🏻

نجح احمد عبد القادر في تسجيل هدف التعادل للنادي الأهلي في مرمي الزمالك، في للقاء الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز، وتشير النتيجة إلى التعادل الإيجابي 1-1.

ونجح عبد القادر في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من عرضية.

ألغى الـ VAR ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك على رامي ربيعة لاعب الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز، وتشير النتيجة إلى التقدم القلعة البيضاء بهدف نظيف.

واحتسب الحكم إبراهيم نور الدين ركلة جزاء لصالح سيف الدين الجزيري في الدقيقة 55 من عمر اللقاء على رامي ربيعه مدافع الأهلي، لكن الـ VAR تدخل وألغى ركلة الجزاء دون وجود خطأ على ربيعة.

وانتهت أحداث الشوط الأول من لقاء القمة بين الزمالك والأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز، وتشير النتيجة إلى التقدم القلعة البيضاء بهدف نظيف.