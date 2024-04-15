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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

ذكرى ميلاده.. الإفتاء تكشف عن خاصية عجيبة في خواطر الإمام الشعراوي

خواطر الإمام الشعراوي
خواطر الإمام الشعراوي

قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي، فتح الله من معاني القرآن الكريم، لافتًا إلى أن الشعراوي كان لديه خاصية عجيبة لا تتوقف عند المعاني فقط بل تفتح آفاقًا أخرى للناس.

أمين الفتوى يكشف عن خاصية عجيبة في خواطر الإمام الشعراوي

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الاثنين: "ندعو له بواسع الرحمة والمغفرة، وهو خير من امتثل بالنبي صلى الله عليه وسلم بقوله بلغوا عني لو بآية" .  

وأضاف: "خواطر الإمام الشعراوي، كانت بلا تحضير، وكان يفتح الله عليه من المعاني ما يعلمه للناس".

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الشعراوي في سطور

1- ولد الشيخ محمد متولي الشعراوي في 15 أبريل عام 1911م، بقرية دقادوس، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية.

2- أتم الشيخ الشعراوي حفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره.

3- حصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية عام 1923م، ودخل المعهد الثانوي الأزهري.

4- زاد اهتمامه بالشعر والأدب، وحظي بمكانة خاصة بين زملائه، فاختاروه رئيسًا لاتحاد الطلبة، ورئيسًا لجمعية الأدباء بالزقازيق.

5- بعد حصوله على الثانوية الأزهرية، اختار الإمام الشعراوي استكمال الدراسة في تخصص اللغة العربية؛ لتكون بابَه إلى جميع العلوم الشرعية، علاوة على ما تمتع به الشيخ من تمكُّنٍ في فنون اللغة العربية وملكاتها، كالنحو، والصرف، والبديع، ونظم الشعر، والخطابة، وطلاقة اللسان، ووضوح البيان.

6- كانت اللغة العربية وملكاتها سبيله إلى تفسير القرآن الكريم، وتدبّر آياته، وإيصال معانيه إلى جمهور المسلمين في صورة سهلة واضحة وشيقة؛ حتى صار الإمامُ علامةً فارقة في عصر الدعوة الإسلامية الحديث، وصار الناس ينتظرون أحاديثه الأسبوعية أمام شاشات التلفاز، وعبر أثير إذاعة القرآن الكريم.

7- للشيخ مواقف وطنية مشرفة ضد قوى الاحتلال، وجهودٌ موفقة في رد الشبهات عن الإسلام والقرآن وسيدنا رسول الله ﷺ، وتقديمِ ردود عقلانية ومنطقية عليها من خلال لقاءات إعلامية وميدانية مع شرائح المجتمع المختلفة؛ سيما الشباب منهم.

8- من أبرز المناصب التي خدم من خلالها الشيخُ الشعراوي الدعوةَ الإسلامية منصب مدير إدارة مكتب فضيلة الإمام الأكبر حسن مأمون شيخ الأزهر الأسبق 1964م، ورئيس بعثة الأزهر الشريف في الجزائر 1966م، ووزير الأوقاف وشئون الأزهر بجمهورية مصر العربية 1976م، وشغله عضوية مجمع البحوث الإسلامية 1980م، ومجمع اللغة العربية، ومجلس الشورى بجمهورية مصر العربية 1980م. إضافة إلى العديد من المناصب التي عُرضت عليه واعتذر عنها؛ تفرغًا للعلم والدعوة وخدمة المُحتاجين.

9- للشيخ مؤلفات علمية عديدة منها: معجزة القرآن - الأدلة المادية على وجود الله - أنت تسأل والإسلام يجيب - الإسلام والفكر المعاصر - قضايا العصر - أسئلة حرجة وأجوبة صريحة.

10- بعد عمر مديد في رحاب الدعوة الإسلامية المستنيرة والسمحة، وفي خدمة الإسلام والمسلمين، توفي الشيخ عن عمر يناهز السابعة والثمانين، في 22 صفر 1419هـ، الموافق 17 يونيو 1998م.

الشعراوي خواطر الإمام الشعراوي محمد متولى الشعراوي معاني القرآن الإفتاء

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