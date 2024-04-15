بروح رياضية.. لميس الحديدي: الزمالك عمل ماتش كويس ومبروك الفوز

علقت الاعلامية لميس الحديدي على فوز فريق الزمالك على نظيره الأهلي بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء باستاد القاهرة والمؤجلة من الأسبوع العاشر للمسابقة المحلية قائلة :" أنا روحي رياضية ومحاطة بالزملكاوية سواء في البيت أو المحطة لكن روحي رياضية وهقول ألف مبروك للزمالك ".

وواصلت عبر برنامجها " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه على شاشة ON : " الزمالك إستطاع استغلال الفرص وهو " ماتش " كويس وسريع وأفضل لاعب في المباراة كان سيف الجزيري والزمالك كان الافضل.

ولفتت إلى أن القوة الضاربة للاهلي كانت غائبة بسبب الاصابات ".

أردفت :" الاهلي رغم الغيابات أفضل من التوقعات وكولر عمل التغييرات بدري و الجماهير عاملة روح كبيرة في الملعب نتمنى أن يمتلئ إستاد القاهرة كله بالجماهير و الجماهير كانت عظيمة والاستاد كان شكله حلو مليان بالجماهير.".



وتقدم الزمالك بهدف عن طريق سيف الجزيري في الدقيقة 44 وتعادل أحمد عبد القادر للأهلي في الدقيقة 74 قبل أن يضيف الجزيري الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة 87.



كان آخر فوز لفريق الزمالك على الأهلي في الدوري الممتاز، منذ الدور الثاني لموسم 2019-2020، حين فاز الأبيض 3-1.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك إلى 21 نقطة من 13 نقطة ويحتل المركز العاشر، فيما تجمّد رصيد الأهلي 21 نقطة من 11 مباراة ويحتل المركز التاسع.

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