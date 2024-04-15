القمة 127.. الآلاف من أعضاء الزمالك يحتفلون بالفوز على الأهلي في الدوري

احتفل الآلاف من أعضاء القلعة البيضاء داخل مقر النادي بعد الفوز على غريمه التقليدي الأهلي .

وردد الآلاف من أعضاء النادي هتافات ومنها عاش الزمالك والدوري يا زمالك احتفالا بالفوز .



وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب قد وفر شاشات عملاقة داخل مقر النادي بميت عقبة لمشاهدة لقاء القمة 127 .

وسادت حالة من الفرحة والسعادة بين أعضاء النادي بعد الفوز باللقاء .

انتهت مباراة القمة بين الزمالك والأهلي، بفوز القلعة البيضاء بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز.

وأحرز “الجزيري”، هدفي الزمالك في الدقيقة 44 و86، وسجل هدف الأهلي أحمد عبد القادر في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من عرضية.

وبتلك النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى النقطة 21 نقطة في المركز العاشر من 13 مباراة، وتوقف رصيد الأهلي عند النقطة 21 في المركز التاسع من 11 مباراة.

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