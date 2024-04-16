رئيس تحرير "الجمهورية": الصحافة القومية تعمل لدى دافعي الضرائب لخدمتهم بالتنوير والتثقيف

قال الكاتب الصحفي أحمد أيوب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، إنّ الإعلام القومي وقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لعبوا دورا كبيرا في عودة المصداقية، إذ جرى استرجاع عقل المواطن حتى يرى الحقيقة والواقع، مؤكدًا أن الصحافة القومية تعمل لدى دافعي الضرائب لخدمتهم بالتنوير والتثقيف.

وأضاف "أيوب"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "الإعلام القومي من وظائفه التنوير والتثقيف وحماية عقله"، ليرد عليه مقدم البرنامج قائلا: "تحدثنا عن الأهرام والأخبار ككيان اقتصادي، والشركات الاقتصادية فيها تستهدف خدمة النشاط الصحفي".

وتابع "الطاهري": "أذكر أنني أجريت حوارا مع المهندس عبدالصادق الشوربجي منذ سنة تقريبا، جاء فيه أن الصحافة القومية تتحمل نحو 70% من تكلفة النشاط الصحفي، والدولة تساهم بـ30%.