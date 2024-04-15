وكيل أوقاف الإسكندرية: لن نسمح بالتقصير.. والإهمال سيقابل بكل حزم وشدة

أكد الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أنه لن يسمح بأي تقصير أو إهمال في إنجاز المهام الموكلة إلى الأئمة والعاملين بمديرية الأوقاف بالإسكندرية، مشددًا على أن أي تقصير أو إهمال سيقابل بكل حزم وشدة.

وذكرت المديرية في بيان اليوم الاثنين، أن وكيل الوزارة أجرى جولة مرورية مفاجئة على مقر إدارتي العامرية أول وثان خلال أول يوم عمل بعد العودة من إجازة عيد الفطر المبارك لمتابعة سير العمل بالإدارتين وانضباط العاملين بهما.

وأكد “نجم” خلال جولته" أهمية تحري الدقة أعلى درجات الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات في تحرير المستندات وخاصة المالية منها للحفاظ على المال العام وحقوق الغير، مشددًا على ضرورة إنجاز ما يطلب من مواد تطلبها الوزارة دون تأخير أو تقصير أو إهمال في أي جانب من الجوانب لأن أي تقصير أو إهمال سيقابل بكل حزم وشدة.

ووجه “نجم” مفتشي الدعوة بالإدارتين إلى ضرورة المتابعة الميدانية والعودة لتكثيف الأنشطة الثقافية والتوعوية والقرآنية التي كانت سببا لجذب قلوب المترددين على المساجد وسط أجواء إيمانية أشاد بها جماهير المساجد.

وفي نهاية جولته، تقدم بخالص الشكر لجميع العاملين بمديرية أوقاف الإسكندرية لما بذلوه من جهد ملموس خلال شهر رمضان المبارك مما جعل المساجد في هذا الشهر مذاقا غير مسبوق استشعره الجميع مؤكدا أنه لا مجال لمقصر أو متهاون أو كسول.