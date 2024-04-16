تهديد شديد اللهجة من الرئيس الإيراني للجميع

هدد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي بأن أصغر عمل ضد مصالح طهران سيقابل برد هائل وواسع النطاق ومؤلم ضد جميع مرتكبيه.

جاء ذلك في اتصال هاتي بين رئيس إيران وامير قطر الشيخ تميم بن حمد.

وشدد الرئيس الإيراني علي أن الدعم الأعمى من بعض الدول الغربية للكيان الصهيوني هو أرضية لزيادة التوتر في المنطقة.

وبحثت سلطنة عمان وإيران التطورات الأخيرة للتصعيد العسكري في المنطقة.

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي جمع بين كل من بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني بنظيره الإيراني الدكتور حسين أمير عبد اللهيان.

كما أكد الجانبان على أهمية التهدئة وبذل كافة الجهود لتفادي توسيع الصراع والتركيز على وقف العدوان الإسرائيلي وإطلاق النار في قطاع غزة.

وشددا أيضا علي ضرورة اللجوء إلى الحلول السياسية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.