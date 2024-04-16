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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية إيران: طهران تستطيع تنفيذ عملية أوسع ضد إسرائيل

وزير خارجية ايران
وزير خارجية ايران

حذر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من أنه إذا أرادت إسرائيل مواصلة مغامراتها، فإن الرد سيكون فوريا وواسع النطاق

وفي اتصال هاتفي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، أوضح حسين أمير عبد اللهيان أن "هدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو تحذير الكيان الصهيوني ليفهم عواقب تجاوز الخطوط الحمراء"، مؤكدا أن "إيران نفذت عمليات محدودة ودقيقة ضد المراكز العسكرية للكيان الإسرائيلي ردا على الهجوم الصهيوني على القنصلية الايرانية في دمشق".

وأدان أمير عبد اللهيان "دعم ألمانيا للكيان الصهيوني"، محذرا من أنه "إذا أراد الكيان الإسرائيلي مواصلة مغامراته فإن الرد عليه سيكون فوريا وواسع النطاق".

وأعرب وزير خارجية إيران عن أمله في أن "تركز ألمانيا جهودها على وقف الحرب في غزة وإحلال السلام والأمن الدائمين من البحر الأبيض المتوسط ​​إلى البحر الأحمر، بدلا من إدانة إجراءات إيران المشروعة".

وحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، صرحت وزيرة الخارجية الألمانية في هذه المحادثة بأن "التطورات الأخيرة قد تسببت في زيادة شدة الاضطرابات في المنطقة، وتظهر أن التوترات آخذة في التزايد"، معتبرة أنه "ينبغي أن تركز الجهود المشتركة على منع اتساع نطاق التوتر".

كما شددت على "ضرورة إجراء أكبر عدد ممكن من المحادثات في هذا الوقت الخطير، زاعمة أن "ألمانيا تحاول كل يوم إنهاء هذه الحرب، وتمهيد الطريق لتحقيق السلام الدائم".

وخلال محادثات هاتفية جرت اليوم بينه وبين نظيره البريطاني ديفيد كاميرون، اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن "الأزمات التي تمر بها منطقة غرب آسيا اليوم تنبع من دور الكيان الصهيوني التخريبي".

وأعرب أمير عبد اللهيان عن "استغرابه ما تقدمه بريطانيا من دعم واسع لجرائم الكيان الصهيوني والمجازر التي يرتكبها في حق الاطفال والنساء والمدنيين الابرياء بغزة"، متسائلا: "ما هي الفائدة حقا من وراء هذا الكم من الدعم غير المسؤول الذي تقدمه الحكومة البريطانية؟!"

وأردف: "إن ما يثير الاستغراب هو أن بريطانيا، بعد مرور 6 أشهر على قصف الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة باستخدام أطنان القنابل، أعربت عن قلقها حيال رد إيران على الهجوم الصهيوني الوحشي الذي طال أحد المباني الدبلوماسية، والذي جاء في إطار مبدأ الدفاع المشروع الذي يؤكده البند 51 من ميثاق الأمم المتحدة"، متابعا: "إن إيران لن تسعى وراء زيادة التوترات في المنطقة، لكن لو أقدمت إسرائيل على اي مغامرة، فإن ردنا اللاحق سيكون عاجلا وأوسع واكثر اقتدارا".

من جانبه، عبر كاميرون عن قلقه إزاء ما وصفه بـ"تشديد التوترات داخل المنطقة بعد الرد الذي قامت به الجمهورية الاسلامية على إسرائيل، والتطورات الراهنة بغزة"، وفق "إرنا".

وتابع وزير الخارجية البريطاني مدعياً: "نحن بذلنا الجهود ليل نهار خلال عملية استصدار القرار الأممي الأخير لتفعيل وقف إطلاق النار، وماضون في بذل الجهود بهدف الإفراج عن السجناء من الجانبين"، وزاعماً أن العمليات العسكرية التي نفذتها إيران داخل إسرائيل "مقلقة جدا وتأتي في سياق التصعيد داخل المنطقة".

واستطرد: "نحن في الوقت نفسه طالبنا إسرائيل بألا تتخذ أي إجراء، لأننا لا نريد إعادة ما حدث مؤخرا بشكل أوسع"، كما تم التأكيد على ضرورة التشاور فيما بين طهران ولندن.

أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني آنالينا بيربوك

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