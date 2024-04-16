الخزانة الأمريكية تهدد إيران باستخدام العقوبات والعمل مع الحلفاء لتعطيل "أنشطتها الخبيثة"

حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الثلاثاء، من أن الولايات المتحدة ستستخدم العقوبات وتعمل مع الحلفاء لمواصلة تعطيل "نشاط إيران الخبيث والمزعزع للاستقرار".

وأكدت الوزيرة الأمريكية أن أفعال إيران تهدد الاستقرار في الشرق الأوسط وقد تتسبب في تداعيات اقتصادية.

وأفادت بأن واشنطن استهدفت أكثر من 500 فرد وكيان على صلة بالإرهاب الذي تمارسه إيران ووكلاؤها منذ 2021.

وتصاعدت المخاوف من نشوب صراع أوسع في المنطقة بعد الهجوم الذي شنته إيران بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل في مطلع الأسبوع، ردا على ما يعتقد أنها غارة جوية إسرائيلية على سفارة طهران في سورية هذا الشهر.

وواجهت إسرائيل ضغوطا من حلفائها للتحلي بضبط النفس وتجنب تصاعد الصراع في المنطقة، فيما تدرس كيفية الرد على الهجوم الإيراني. وقال رئيس أركان الجيش إن إسرائيل سترد على الهجوم.