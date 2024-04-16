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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

علاج وإجراء جراحات ل 9388 مريضا خلال العيد بمطروح

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة خلال المرور

 
أكد  الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة  بمطروح  أن  مستشفيات محافظة مطروح  استقبلت خلال ايام عيد الفطر المبارك  عدد 9388 مريضا بأقسام الاستقبال والطوارئ منهم 57 مصاب حوادث و4 حالات تسمم وحالة غرق .

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وأشار تم اجراء  184 عملية جراحية من بينهم و 42 جراحة كبرى و 129 جراحة متوسطة و 13 جراحة صغري، كما تم اجراء  264 تدخل جراحي بسيط بأقسام الاستقبال والطوارئ خلال نفس الفترة وتم حجز  135 مريض باقسام الرعاية المركز ، وحجز عدد 153 حالة بأقسام الحضانات بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بمطروح وحجز  306 مريض بالأقسام الداخلية المختلفة.

واشار "سالم" الى انه تم عمل  437 جلسة غسيل كلوي واجراء  1561 فحص بالاشعة و 1818 فحص معملى.

واكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح انه تم تشكيل عدة لجان مكبرة للمرور علي جميع مستشفيات المحافظة من مختلف الادارات الفنية والادارية بالمديرية .

وصرح "سالم" ان مستشفيات القطاع العلاجى بالمحافظة قد اعدت خطة مسبقة للتعامل  والاستعداد خلال تلك الفترة من خلال غرفة ازمات وطوارئ علاجية لمواجهة اي حدث طارئ، وتشكيل فريق الإنتشار السريع المكون من اطباء بمختلف التخصصات الحرجة لمواجهة الاحداث الطارئة داخل وخارج المستشفيات في اي منطقة بالمحافظة بالتنسيق والتعاون مع غرفة الطوارئ الوقائية بالمديرية .

ومن جهة آخرى شاركت جميع الإدارات الفنية بالمديرية واعضاء غرفة الازمات والطوارئ المنعقدة بديوان عام المديرية على مدار ايام الإجازة من خلال حضور جميع الإجتماعات التحضيرية برئاسة  وكيل وزارة الصحة والدكتور اسلام عساف وكيل المديرية وبحضور  مديرى العموم ومديرى الادارات الفنية والادارية بالمديرية، لمناقشة اهم التحديات التي قد تواجه فرق العمل بالإدارات الصحية والمستشفيات والعمل على حلها بشكل فوري مما كان له الأثر الفعال في استمرار تقديم الخدمة الطبية المطلوبة لجميع المرضى والجاهزية للتعامل مع اي حادث او طارئ بحرفية عالية.

هذا وقد اشاد وكيل وزارة الصحة بمطروح، بجهود الفرق الطبية فى جميع القطاعات الصحية بالمحافظة والتنسيق المستمر مع الزملاء بمرفق الاسعاف بمطروح ، مشيراً الى ان جميع العاملين بالقطاع الصحي بمطروح لم ولن يدخروا اى جهد لتقديم كافة اوجه الرعاية الطبية ورفع مستوي الخدمات الطبية المقدمة لأهالى مطروح وزائريها .

واوضح "سالم" ان الدولة المصرية تولى اهتماماً كبيراً وغير عادي بالقطاع الصحى بصفة عامة وبمحافظة مطروح بصفة خاصة،

وان هناك دعم واضح وكبير من  الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح لمنظومة الصحة بالمحافظة .
وتقدم بالشكر  لجميع  المشاركين ولكل من قدم يد العون والمساندة، تقديرًا لمجهوداتهم الطيبة، ودورهم الكبير في تقديم خدمة طبية تليق بالمواطنين .

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