التوكاتسو والإنجليزية.. تفاصيل النظام التعليمي المطبق في المدارس المصرية اليابانية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل النظام التعليمي المطبق في المدارس المصرية اليابانية ، لمساعدة أولياء الأمور الراغبين في التقديم لأبنائهم بالعام الدراسي القادم 2024 / 2025

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الدراسة في المدارس المصرية اليابانية من المستوى الأول لرياض الأطفال وحتى الصف الأول الإعدادي.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المنهج المستخدم فى المدارس المصرية اليابانية هو المنهج الدراسي المصري الجديد (2.0) باللغة الإنجليزية ، بالإضافة إلى أنشطة “التوكاتسو” كأنشطة أساسية



وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن لغة التدريس فى المدارس المصرية اليابانية هى اللغة الإنجليزية ، بالإضافة إلى تدريس منهج المستوى الرفيع في اللغة الإنجليزية Connect Plus

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعلمي الفني ، أنه لا توجد لغة ثانية داخل المدارس المصرية اليابانية ، لحين تقريرها من وزارة التربية والتعليم وفق منظومة المناهج الجديدة 2.0.

تتميز المدارس المصرية اليابانية بشمول النظام التعليمي لأنشطة “التوكاتسو اليابانية” التي تهدف لبناء شخصية متكاملة للطلاب من خلال أسلوب حياة بالمدرسة، والذي ساهم في إكساب الطلاب قيم وسلوكيات ومهارات وعادات إيجابية مثل: تحمل المسؤولية، النظافة، النظام، الالتزام، الاستقلالية، وحل المشكلات، وغيرها من الأنشطة الحميدة التي تساهم في بناء جوانب شخصية الطالب وتجعله أكثر سعادة وإقبالًا على كل ما هو جميل. ومن خلال الأنشطة يتم إتاحة ممارسة العمل الجماعي للمتعلم، وتنفيذ المهام في إطار الفريق، والتعاون؛ للوصول إلى تحقيق الأهداف المرجوة، وتعميق الولاء والانتماء للمدرسة والبيئة والوطن والعالم والكون بأثره.