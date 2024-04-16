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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مسئولو الإسكان يتابعون سير العمل بالمنطقة الصناعية في العاشر من رمضان

صدى البلد

قام المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، مساعدا نائب رئيس الهيئة، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، يرافقهم المهندس علاء منيع، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، ومسئولو الجهاز، والمشروعات.

وتابع مسئولو الإسكان في جولتهم، سير العمل بالمنطقة، وذلك لتذليل أي عقبات، ومساعدة المستثمرين، وتشجيع القطاع الخاص، وزيادة التعاون المتبادل بين الدولة والقطاع الخاص.

ووجه المهندس عبد المطلب ممدوح، بسرعة الانتهاء من رصف الطرق الممهدة المؤدية لمصنع هاير، تسهيلاً للحركة المرورية، وكذا سرعة الانتهاء من أعمال التشجير على جانبي الطريق لتجميل المنطقة ومدخل المصنع، مؤكداً أن الدولة المصرية تدعم الاستثمار الأجنبي وتشجع زيادة الاستثمارات للمساعدة في النمو الاقتصادي.

وفي نهاية الجولة، أشاد "ممدوح" بالجهود المبذولة من جهاز المدينة في تنفيذ المشروعات، موجهاً الشكر لجميع العاملين بالجهاز، الذين يحرصون على تنفيذ خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ضمن جهود الدولة للتنمية.

 


 

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