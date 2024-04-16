تعليق مثير من رانيا يوسف بعد فوز الزمالك على الأهلي

علقت الفنانة رانيا يوسف على فوز الزمالك أمس على النادى الاهلى فى بطولة الدوري العام بنتيجة هدفين مقابل هدف وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام.

واستعانت رانيا يوسف بصورة من مسلسل بقينا أثنين الذى عرض فى رمضان الماضى، حيث تجمعها الصورة بالفنان شريف منير الذى ظهر مشجعا لنادى الزمالك ضمن أحداث المسلسل.

وقالت رانيا يوسف التى كانت مرتدية فى الصور ملابس حمراء : مكتوبلك تنام فرحان يا أدهم، مبروك على فوز الزمالك".

رانيا يوسف

وكشفت الفنانة رانيا يوسف، عن كواليس شخصيتها في مسلسل "بقينا اتنين"، مؤكدة أن شخصية ياسمين في المسلسل شديتني علشان شبهي في الحقيقة.

وقالت رانيا يوسف خلال لقائها في برنامج "سهرة دي ام سي" المذاع على قناة dmc، إن ياسمين في مسلسل "بقينا اتنين" : هي أم تتحمل كل مسئوليات الاولاد والبيت والشغل وكل التفاصيل في الحياة".

وأوضحت رانيا يوسف، أنها ليست من الشخصيات التي تسعى إلى خلق مشاكل او أزمات، لكنها عندما تجد نفسها أمام حمل كبير يفوق طاقتها والشخص الذي أمامها لا يقدرها تفقد مشاعرها.