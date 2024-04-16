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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صادق الصباح يكشف عن عمل جديد بمشاركة نادين نسيب نجيم

صادق الصباح
صادق الصباح

كشف المنتج صادق الصباح أنه يستعد قريبا لعمل جديد بمشاركة الفنانة نادين نسيب نجيم ، وأن من المحتمل أن يطرح قبل موسم رمضان المقبل. 

وعن الإنتقادات التى واجهت نادين نسيب نجيم بعد مسلسل ٢٠٢٤ ، قال المنتج صادق الصباح فى تصريحات تليغزيونية ، معلقا: “إلى اللقاء فى المشروع القادم”.

 

وعلى صعيد متصل، نشرت الفنانة نادين نسيب نجيم تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إكس” خلال الأيام الماضية،  تكشف فيه عن كواليس مشهد صفع محمد الأحمد لها.

وقالت نادين نسيب نجيم: “مشهد صفع محمد الأحمد لى فى مسلسل 2024 حقيقى ولم يكن تمثيلا، وذلك بهدف إظهار الشفافية والمصداقية، وكان الضرب قويا جدا لدرجة أن محمد الأحمد اعتذر لى كثيرا”.

وللعام الثاني على التوالي تدخل نادين المنافسة الرمضانية، حيث سيُعرض مسلسل "2024" على شاشة "أم بي سي مصر"، بالإضافة إلى "أم بي سي دراما"، و"أم تي في اللبنانية" ومنصة "شاهد".

 

مسلسل "عشرين أربع وعشرين" من بطولة نادين نجيم، ومحمد الأحمد، ورفيق علي أحمد، وكارمن لبس، ونخبة من نجوم الدراما اللبنانية، وهو من كتابة بلال شحادات، إنتاج شركة "الصبّاح" وإخراج فيليب أسمر، وهو مؤلف من 15 حلقة.

وتقدم نادين نسيب نجيم في مسلسل 2024 شخصية “النقيب سما عقل”، التي سبق وقدمتها في مسلسل 2020، وفي أحداث مسلسل 2024 ستكون الأمور مختلفة تماما وبعيدة كل البعد عن مسلسل 2020، وستدور في إطار أكثر إثارة مع وجود عوالم وشخصيات جديدة.

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