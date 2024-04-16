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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا: يجب على إيران وقف حربها لتجنب التصعيد في منطقة الشرق الأوسط

صدى البلد

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ، اليوم الثلاثاء، يجب على إيران وقف حربها بالوكالة لتجنب التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أن ستكون للهجوم الإيراني غير المسبوق على إسرائيل تبعات، مضيفة أنه لم يغمض للحكومة الألمانية جفن بسبب الهجوم الإيراني على إسرائيل الأسبوع الماضي.

وقالت بيربوك على إسرائيل العمل مع الأمم المتحدة من أجل فتح ممر إنساني لإيصال المساعدات إلى غزة.
 

وتابعت وزيرة الخارجية الألمانية أن : "يجب على إيران وقف حربها بالوكالة لتجنب التصعيد في منطقة الشرق الأوسط".
 

وأكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أن حكومتها تعمل مع الأردن لوصول أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى قطاع غزة، مشددة على أنه من الخطأ أن يعتقد أن إسرائيل غير قادرة على الدفاع عن نفسها ومؤكدة دعم بلادها لها.

ولفتت وزيرة الخارجية الألمانية، إلى برلين في حاجة إلى هدنة إنسانية من أجل ايصال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى سكان غزة، مضيفة أن هدفها أن تصل 100 شاحنة مساعدات يوميا إلى قطاع غزة عبر الممر البري الأردني.

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