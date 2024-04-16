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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتفقد 3 شون بكفر الزيات لمتابعة أعمال توريد القمح

محافظ الغربية
محافظ الغربية

 قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمتابعة جولاته المفاجئة والمستمرة  لمتابعة عملية تسليم الأقماح والتي بدأت امس 15/4/2024 ، في أماكن تجميع وتخزين محصول القمح بالصوامع والشون بكفر الزيات للاطمئنان على تذليل كافة العقبات والتسليم في سهولة ويسر وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمساهمة في تخفيض الفاتورة الاستيرادية ،وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير وانتظام العمل داخل مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة.

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بدأت الجولة بمتابعة الأعمال بشونة كفر الزيات بشارع المستشفى القديم  بسعة تخزينية 6000 طن وتابع المحافظ جولتة بتفقد شونة كفر الزيات المركزية على طريق طنطا  اسكندرية الزراعي بسعة تخزينية 14000 طن  واختتمت الجولة بتفقد شونة قرية أبو الغر بكفر الزيات بسعة تخزينية 1500 طن.

وناشد محافظ الغربية، جميع المزارعين والموردين والتجار بسرعة توريد محصول القمح المحلي، مؤكدا  أن هناك 24 موقع تخزين مختلفة بالمحافظة مستعدة لاستقبال القمح  كما وجه بتكثيف حملات التوعية واللقاءات للقيادات بالمجتمع من العمد والمشايخ ، لحث المزارعين على توريد محصول القمح حرصا على توفير الأمن الغذائي لمصر.

كما شدد المحافظ على المرور الميداني الدوري من  اللجنة المركزية بمحافظة الغربية والمشكلة بقرار من الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية لمتابعة بدء توريد القمح المحلى موسم 2024 بشون وصوامع محافظة الغربية .

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 شدد  محافظ الغربية  على رفع درجة الاستعداد التام والجيد لموسم توريد القمح هذا العام والتأكد من جاهزية الصوامع والشون والهناجر ومراعاتها للاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين حفاظا على المحصول كما وجه جميع الجهات المعنية بالمحافظة بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة استعدادا لموسم توريد الأقماح، والتيسير على المزارعين خلال عمليات التوريد والاستلام، والتأكد من جاهزية الصوامع والشون بنطاق المحافظة، فضلا عن تمهيد الطرق الرئيسية للشون والمطاحن وضرورة وجود اسوار للشون التي تحتاج ذلك وحال عدم وجود أسوار يتم  بناء سور لحماية الشون ، وكذلك الحرص على وجود سيارة إطفاء قريبة من كل موقع تخزين.

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