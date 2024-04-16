جنايات المحلة تؤجل محاكمة عاطل أنهى حياة شاب لحين عرضه على الصحة النفسية

قررت الدائرة الرابعة بجنايات المحلة بمحافظة الغربية تحت إشراف المستشار عادل نافع تأجيل جلسة محاكمة عاطل لارتكابه واقعة القتل العمد وإنهاء حياة شاب في أوائل العقد الثالث من عمره واستدراجه تحت تهديد السلاح واختطافه في منطقة وسط الزراعات إلي جلسة الاسبوع الرابع من شهر مايو لحين عرضه علي الصحه النفسية .



كان المستشار حلمي عطا الله المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أصدر توجيهاته إلي رئيس نيابة مركز المحلة بإحالة المدعو "محمد حلمي الكرداوي" 27 سنة عاطل إلي المحاكمة الجنائية لارتكابه واقعة قتل عمد يصاحبها جريمة الخطف تحت تهديد الأسلحة البيضاء واستدراجه حال استقلاله مركبه توك توك وطعنه طعنات غادرة عقب التربص واستدراجه بقصد إزهاق روحه .

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده بالواقعة العثور علي جثة الشاب "محمود الحداد" 29 سنة مصاب بطعنات غادرة جثة هامدة وسط الزراعات بقرية شبرابابل بنطاق دائرة مركز المحلة.

انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا .



وبنقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم المذكور وتم اقتياده إلي ديوان مركز شرطة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرته.

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