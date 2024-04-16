عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جنايات المحلة تؤجل محاكمة عاطل أنهى حياة شاب لحين عرضه على الصحة النفسية

مجمع محاكم المحلة
مجمع محاكم المحلة

قررت  الدائرة الرابعة بجنايات المحلة بمحافظة الغربية تحت إشراف المستشار عادل نافع تأجيل جلسة محاكمة عاطل لارتكابه واقعة القتل العمد وإنهاء حياة شاب في أوائل العقد الثالث من عمره واستدراجه تحت تهديد السلاح واختطافه في منطقة وسط الزراعات إلي جلسة الاسبوع الرابع من شهر مايو لحين عرضه علي الصحه النفسية .

txt

كان بيدافع عن زميلته| القصة الكاملة لطالب طنطا.. شاف الموت جوه الجامعة بسبب شهامته


كان المستشار حلمي عطا الله المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أصدر توجيهاته إلي رئيس نيابة مركز المحلة بإحالة المدعو "محمد حلمي الكرداوي" 27 سنة عاطل إلي المحاكمة الجنائية لارتكابه واقعة قتل عمد يصاحبها جريمة الخطف تحت تهديد الأسلحة البيضاء واستدراجه حال استقلاله مركبه توك توك وطعنه طعنات غادرة عقب التربص واستدراجه بقصد إزهاق روحه .

txt

ضبط 12 تاجر سجائر جملة وقطاعى للبيع بأزيد من التسعيرة في الغربية

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده بالواقعة العثور علي جثة الشاب "محمود الحداد" 29 سنة مصاب بطعنات غادرة جثة هامدة وسط الزراعات بقرية شبرابابل بنطاق دائرة مركز المحلة.
انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا .

txt

البرلمان العربي يدين تصاعد وتيرة جرائم المستوطنين في الضفة الغربية


وبنقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم المذكور وتم اقتياده إلي ديوان مركز شرطة.
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمقابر أسرته.

IMG20240416135237
IMG20240416135237
IMG-20240416-WA0082
IMG-20240416-WA0082
IMG-20240416-WA0083
IMG-20240416-WA0083
الأجهزة الامنية القصة الكاملة العثور على جثة العام الأول الضفة الغربية الصحة النفسية المستوطنين في الضفة الغربية المحامى العام الأول المحاكمة الجنائية المحاكمة الجنائي تحرر محضر بالواقعة تهديد السلاح جنايات المحلة قرية شبرابابل قتل عمد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

خالد بيومي يثير الجدل حول إبراهيم نور الدين

تحرك جثمان سيدة متوفاة خلال صلاة الجنازة.. والكشف الطبي يوضح الحقيقة

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة لجميع الصفوف الدراسية| صور

السيسي: وقف إطلاق النار بغزة وإدخال المساعدات خطوة أساسية لنزع فتيل التوتر الإقليمي

سائق أوبر يخرج عن صمته ويتحدث من داخل القفص| ماذا قال؟

نزلت 8 جنيهات.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

خلع من القمة.. رضا عبدالعال يعلق على خروج زيزو مصابا أمام الأهلي

موضوعات متعلقة

ترقية 24 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 7 مدرسين بجامعة طنطا

ترشيحاتنا

50 إسرائيليا أنهوا حياتهم بسبب أزمات نفسية حادة جراء الحرب

لعن الله السحرة| شيخ جزائري يثير الجدل: سكان هذه الولاية مصابون بالمس (إيه الحكاية)

هل يحصل على البراءة؟.. فيديو يفجر مفاجأة عن مصير قاتل حبيبة الشماع

تأجيل محاكمة 13 متهما بقضية خلية داعش كرداسة لـ جلسة 28 مايو

بعد انفجار مسيرتين.. صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات شمال إسرائيل

شقة تمليك..ادفع 27000 مقدم وأحصل علي وحدة سكنية متشطبة سوبر لوكس (90 م2)| وقسط علي 30 سنة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميريهان حسين تستعرض جمالها بإطلالة بسيطة.. شاهد

تكات وأسرار.. طريقة عمل المسقعة بمذاق لذيذ جدا

ساعة أم ساعتين| خطة وموعد تخفيف أحمال الكهرباء بكل المحافظات

بعد التحذير من رياح الخماسين .. نصائح تساعدك على تجنب الأتربة

فيديو

استهتار ومجاملات وإهدار أموال.. مصطفى كامل يفتح النار على الفساد بنقابة الموسيقيين

ربنا مش كل الناس اتفقت عليه.. تعليق ريهام حجاج على منتقدي «صدفة»

بسببها معملتش أسناني.. تعليق هنا الزاهد على تشبيهها بفنانة شهيرة| ماذا قالت

كلمات صلاح عبد الله.. علي الحجار يطرح أغنية أجمل حاجة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ