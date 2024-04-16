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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالفيديو.. تعرف على أماكن الكثافات المرورية في العاصمة والجيزة والطرق البديلة

اللواء أحمد هشام
اللواء أحمد هشام الخبير المروري

شهدت الطرق والمحاور الرئيسية صباح اليوم، الثلاثاء، حالة من الكثافات المرورية المتحركة، خاصة في محيط مجمعات المدارس والجامعات والطرق المؤدية الى الوزارات الخدمية التي يتردد عليها المواطنون لإنهاء طلباتهم. 

وقال اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، إن الإدارة العامة للمرور عززت الخدمات المرورية والعلامات الإرشادية والتنظيمية، وودفعت بالمساعدات الفنية وسيارات الإغاثة الفورية وسيارات الدفع الرباعي والأكمنة الثابتة والمتحركة والرادارات على الطرق السريعة صحراوية وزراعية، إضافة لتعزيز الخدمات داخل محافظات القاهرة الكبرى، وتحديدًا أمام المنشآت الحكومية وأعلى الكباري ومخارج الأنفاق لتأمين المواطنين مع الانتظار الخاطئ والوقوف في الممنوع، والذي يسبب كثافات مناطق الأعمال معلومة للجميع بالنسبة للخط الثالث لمترو الأنفاق والخط الرابع وقطار المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف والقطار الكهربائي السريع وقطار المونوريل بمحافظة الجيزة.

 

 

وتشهد كل مناطق الأعمال خدمات مرورية مكثفة نتيجة للإغلاقات الجزئية والتحويلات المرورية الموجودة بنفس الموقع، وهذا بالإضافة أيضا إلى الطرق الرئيسية والفرعية التي تشهد أعمال التطوير والغلق تم تعزيزها بخدمات مرورية مكثفة، وذلك لملاحظة الحالة المرورية على مدار اليوم الكامل. 

الكثافات المرورية خدمات مرورية التحويلات المرورية الادارة العامة للمرور الطرق السريعة

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