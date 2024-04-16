عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد انفجار مسيرتين.. صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات شمال إسرائيل

صفارات الانذار تدوي
صفارات الانذار تدوي شمال إسرائيل

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بإطلاق صفارات الإنذار الصاروخية في مجتمعات شمال إسرائيل القريبة من الحدود اللبنانية.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، يمكن سماع صفارات الإنذار في مواقع متعددة بما في ذلك إدميت وهانيتا وشلومي.

وقبل قليل، أفادت تقارير إعلامية بانفجار مسيرتين، في مستوطنة بيت هيلل شمالي إسرائيل دون تفعيل صفارات الإنذار.
 

ووفقا لشبكة "العربية"، أصيب 3 جنود إسرائيليين في انفجار مسيرتين بمستوطنة بيت هيلل.

فيما ذكرت تقارير أخرى أن الجيش الإسرائيلي قصف مواقع في جنوبي لبنان بعد انفجار مسيرتين بالجليل الأعلى.

وأشارت وسائل الإعلام اللبنانية إلى أن غارة إسرائيلية بدون طيار على سيارة في بلدة عين بعل، بالقرب من صور؛ أسفرت عن وقوع إصابات.

الحدود اللبنانية الجيش الإسرائيلي الجليل الأعلى إطلاق صفارات الإنذار إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. وكرتونة البيض مفاجأة

خالد بيومي يثير الجدل حول إبراهيم نور الدين

تحرك جثمان سيدة متوفاة خلال صلاة الجنازة.. والكشف الطبي يوضح الحقيقة

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة لجميع الصفوف الدراسية| صور

السيسي: وقف إطلاق النار بغزة وإدخال المساعدات خطوة أساسية لنزع فتيل التوتر الإقليمي

سائق أوبر يخرج عن صمته ويتحدث من داخل القفص| ماذا قال؟

نزلت 8 جنيهات.. انخفاض حاد في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

خلع من القمة.. رضا عبدالعال يعلق على خروج زيزو مصابا أمام الأهلي

موضوعات متعلقة

بناء الوعي الرشيد.. تفاصيل المؤتمر الدولي الخامس لـ "دراسات بنات الأزهر" بالقاهرة

النشرة الدينية .. ما معنى «منها أربعة حرم» وكيف نظلم أنفسنا؟.. أسرار الآية 36 من التوبة.. الصلاة على النبي في أول ليلة من رجب.. 4 صيغ نغفل عنها

في 30 ثانية فقط.. هذا العمل تحصد به أجر قيام أول ليلة من رجب

أول ليلة من رجب 2024 بدأت الآن.. ردد دعاءها المستجاب.. واغتنمها بـ8 أعمال

دعاء الليلة الأولى في شهر رجب.. الإفتاء: أبواب السماء تفتح لك بعد 9 ساعات

خمس ليال لا ترد فيهن دعوة.. إحداها اقتربت فاغتنمها بهذه الأدعية

«تحديات استثنائية» و«بناء الدولة» أبرز اهتمامات كبار كتاب صحف القاهرة

حكاية التعليم المفتوح وتحويله من شهادة‭ ‬أكاديمية‭ ‬إلى‭ ‬مهنية

ترشيحاتنا

50 إسرائيليا أنهوا حياتهم بسبب أزمات نفسية حادة جراء الحرب

لعن الله السحرة| شيخ جزائري يثير الجدل: سكان هذه الولاية مصابون بالمس (إيه الحكاية)

هل يحصل على البراءة؟.. فيديو يفجر مفاجأة عن مصير قاتـ ل حبيبة الشماع

تأجيل محاكمة 13 متهما بقضية خلية داعش كرداسة لـ جلسة 28 مايو

بعد انفجار مسيرتين.. صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات شمال إسرائيل

شقة تمليك..ادفع 27000 مقدم وأحصل علي وحدة سكنية متشطبة سوبر لوكس (90 م2)| وقسط على 30 سنة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميريهان حسين تستعرض جمالها بإطلالة بسيطة.. شاهد

تكات وأسرار.. طريقة عمل المسقعة بمذاق لذيذ جدا

ساعة أم ساعتين| خطة وموعد تخفيف أحمال الكهرباء بكل المحافظات

بعد التحذير من رياح الخماسين .. نصائح تساعدك على تجنب الأتربة

فيديو

استهتار ومجاملات وإهدار أموال.. مصطفى كامل يفتح النار على الفساد بنقابة الموسيقيين

ربنا مش كل الناس اتفقت عليه.. تعليق ريهام حجاج على منتقدي «صدفة»

بسببها معملتش أسناني.. تعليق هنا الزاهد على تشبيهها بفنانة شهيرة| ماذا قالت

كلمات صلاح عبد الله.. علي الحجار يطرح أغنية أجمل حاجة.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: اللص الذي تزوج ابنة الملك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: فلسطين وسؤال لا نعلم إجابته

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الشرق الأوسط.. ومرحلة ما بعد أمريكا

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

اﻟﻤﺰﻳﺪ