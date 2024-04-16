بعد انفجار مسيرتين.. صفارات الإنذار تدوي في مستوطنات شمال إسرائيل

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بإطلاق صفارات الإنذار الصاروخية في مجتمعات شمال إسرائيل القريبة من الحدود اللبنانية.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، يمكن سماع صفارات الإنذار في مواقع متعددة بما في ذلك إدميت وهانيتا وشلومي.

وقبل قليل، أفادت تقارير إعلامية بانفجار مسيرتين، في مستوطنة بيت هيلل شمالي إسرائيل دون تفعيل صفارات الإنذار.



ووفقا لشبكة "العربية"، أصيب 3 جنود إسرائيليين في انفجار مسيرتين بمستوطنة بيت هيلل.

فيما ذكرت تقارير أخرى أن الجيش الإسرائيلي قصف مواقع في جنوبي لبنان بعد انفجار مسيرتين بالجليل الأعلى.

وأشارت وسائل الإعلام اللبنانية إلى أن غارة إسرائيلية بدون طيار على سيارة في بلدة عين بعل، بالقرب من صور؛ أسفرت عن وقوع إصابات.